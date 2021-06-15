مسيرة للأعلام" تستفز المقدسيين وسط احتمال توتر جديد

نناقش في هذه الحلقة:مسيرة للأعلام في القدس، قراءة في تصريحات بوتين للإعلام الأمريكي، بعد لقاء بايدن وأردوغان العلاقات التركية الأمريكية إلى أين؟ الناتو يدعو لحوار مع الشركاء قبل قمة بوتين وبايدن.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات انطلاق مسيرة الأعلام لليمنيين الإسرائيليين في مدينة القدس وسط توتر قد يفضي إلى مواجهات.

حول هذا الموضوع قالت عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله ، ميساء أبو زيدان لـ "بلا قيود":"القوى اليمنية المتطرفة المناصرة لنتنياهو تحاول الحشد باتجاه اصطدام مع الحكومة الجديدة لذلك وافقت السلطات على هذه المسيرة،ونحن كفلسطينيين لانشعر بالتغيير في سياسة الحكومة بعد رحيل نتنياهو، وندرك تماما أن هناك محاولات من خلال هذه المسيرة لتبرير العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين أمام الرأي العام العالمي."

خبير:لايجب التعويل كثيرا على لقاء بوتين وبايدن

يترقب العالم لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، باهتمام بالغ وسط توقعات وتساؤلات كثيرة حول مخرجات هذا اللقاء، خاصة في ظل توتر العلاقات بين البلدين بعد فرض أمريكا عقوبات على روسيا واتهامها المباشر بالعدوان السيبراني.

وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، قال عمرو الديب، مدير مركز "خبراء رياليست" الروسي: "لا يجب علينا أن نعوّل الكثير على هذا اللقاء، لأنه سيتم مناقشة القليل من الخطوط العريضة في السياسة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، وهذا اللقاء سيكسر العزلة السياسية الدبلوماسية بين البلدين ولا يجب أن ننتظر نتائج ملموسة تعتمد على وجود لقاء واحد فقط، قبل هذا ترامب قابل بوتين وفي النهاية ساءت العلاقات أكثر".

إعداد وتقديم: نغم كباس وفرح قادري