خبير: قمة بوتين بايدن تدعو للتفاؤل

نناقش في هذه الحلقة: بوتين وبايدن يبحثان ملفات شائكة في قمة تاريخية، إصابة 30 فلسطينيا في القدس خلال مواجهات على خلفية "مسيرة الأعلام"، العراق يدعو دول الجوار إلى بغداد لبدء حوار من أجل إيجاد حلول لأزمات المنطقة.

يبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، ملفات دولية أرقت الكثير من دول العالم إضافة إلى العلاقات الثنائية في قمة تاريخية بينهما تنعقد في جنيف.

وحول هذه القمة قال مدير مركز "العربي" للدراسات الاستراتيجية، محمد صادق إسماعيل لـ"بلا قيود":

"من أبرز الخطوط الحمراء التي حددتها الرئاسة الروسية هي عدم التدخل بالشؤون الداخلية لروسيا كالمعارضة وشبه جزيرة القرم ومزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية، ولكن يبقى هناك نقاط تلاقي، أهمها لقاء الرئيسين شخصيا ووجها لوجه ما قد يزيل الكثير من الخلافات، والمكان له دلالة، والتوافق الروسي الأمريكي سيحدث ولو جزئيا وفي بعض الملفات كالانتشار النووي وملفي ليبيا وسوريا، وإن تصريحات كلا الجانبين قبل اللقاء تدعو للتفاؤل بما سينتج عنه".

إصابة 30 فلسطينيا بجروح خلال "مسيرة الأعلام"

أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، عن إصابة 30 شخصا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية أثناء "مسيرة الأعلام" التي قام فيها إسرائيليون من اليمين المتطرف في القدس.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون لـ "بلا قيود":

"ظلال المعركة الأخيرة تلقي بظلالها على "مسيرة الأعلام" في القدس حيث أحاط بها نحو 2500 شرطي وحاولت الابتعاد عن الاستفزاز أو اقتحام المسجد الأقصى، وهذا دليل على أن إسرائيل بدأت تحسب حساب لأي غضب فلسطيني".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس