خبير: الحكومة السورية ترفض الممرات الإنسانية لأمريكا دون التنسيق معها

نناقش في هذه الحلقة: ردود الفعل الدولية على قمة بايدن بوتين ونتائجها على الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، والرئيس التونسي يتهم جهات داخلية مرتبطة بالخارج بمحاولة اغتياله، وأول هجوم على رئيس الحكومة الإسرائيلية واتهامه بمنع الناس من التدين، وكريستيانو رونالدو يكبد شركة "كوكا كولا" 4 مليارات دولار.

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن الملف السوري، فيما أشار البيت الأبيض إلى احتمال التعاون مع روسيا لفتح ممرات إنسانية في سوريا.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" علق المحلل السياسي السوري، قصي عبيدو، على الموضوع بقوله:

"الولايات المتحدة تريد فتح ممرات إنسانية في المناطق التي تحتلها دون التنسيق مع الدولة السورية بهدف دعم التنظيمات الإرهابية، لا يوجد مصداقية في التعامل مع الجانب الأمريكي ولا يمكن أن تقبل الحكومة السورية بفتح هكذا ممرات دون التنسيق معها مباشرة."

المتدينون ضد السياسيين في إسرائيل... تعزيز للانقسام

بدأت أصابع الاتهام تتوجه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينيت من قبل الحاخامات بأنه يسعى لمنع الناس من التدين ولديه خطط لتغيير الحياة الدينية.

حول هذا الموضوع قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، جمال زحالقة، لـ "بلا قيود":

"هدف هذه الاتهامات التي يقودها مؤيدون لنتنياهو توجيه تحذير لبينيت بعدم خفض الميزانية المخصصة للحركات الدينية فهم يهمهم بالدرجة الأولى ضمان استمرار الحكومة لتمويلهم وهذا سيؤدي إلى انقسام كبير بين المتدينيين والسياسيين خاصة أنهم حللوا اغتيالهم."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس