عنف المستوطنين يعيد قضية الشيخ جراح إلى الواجهة

نناقش في حلقتنا اليوم: جرحى في مواجهات بحي الشيخ جراح، رئيس البرلمان العراقي يجري مباحثات مع مسؤولين فرنسيين في باريس، مباحثات لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، موسكو تبحث مع أنقرة التعاون بين القوات التركية والأوكرانية.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، بأن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا على أهالي الشيخ جراح بالقدس، ما أدى إلى إصابة 20 مواطنا.

وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي:

"المستوطنون هاجموا أهالي الشيخ جراح وبحماية الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلية، واعتدوا على المنازل في المنطقة وأحرقوا منزل عائلة قاسم، وكاد طفلي أن يفارق الحياة بسبب كثافة قنابل الغاز التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، ولا يمكن السكوت عن هذه الممارسات. لذلك، نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هذا العنف، وحان الوقت لكف بايدن الحديث عن مفاوضات السلام بشكل رومانسي دون أن يقوم بأي خطوة عملية من شأنها إنهاء هذا الصراع".

خبير: أنقرة لن تضر بعلاقتها مع موسكو بسبب كييف

تعتزم روسيا وتركيا إجراء محادثات حول الملفات التي تهم الجانبين بما في ذلك التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية حسب ماقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وحول هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الروسية- التركية باسل جاسم لــ "بلا قيود":

"أردوغان أشار إلى أن هناك لقاء قريب مع بوتين وأنهما سيبحثان عدة ملفات. وأعتقد أن العلاقات بين البلدين أهم ما سيتم بحثه وليس الملف الأوكراني، ويوجد نقاط تقارب بين أنقرة وموسكو أكثر بكثير من نقاط الخلاف، ولا يمكن لأنقرة أن تضر بعلاقتها مع موسكو على حساب علاقتها مع كييف".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس