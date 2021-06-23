غرفة حدودية مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والأردني

نناقش في هذه الحلقة: الجيش الإسرائيلي يشكل مع الجيش الأردني غرفة حدودية مشتركة، ومسؤول أمني لبناني رفيع يتوجه إلى سوريا، والأمم المتحدة تقول إن 4 مليون شخص على حافة المجاعة، والسعودية تنشئ أكبر حديقة مرجانية في العالم.

يعتزم الجيشان الإسرائيلي والأردني إنشاء غرفة عمليات حدودية مشتركة ولأول مرة في تاريخ العلاقات لضبط الحدود بينهما ومنع محاولات التسلل والتهريب.

حول هذا الموضوع قال الخبير الأمني العميد ناجي الزعبي لـ"بلا قيود":

إن "التعاون الأردني - الإسرائيلي تاريخي وليس بجديد، والأردن منذ عام 1970 تقوم بتأمين الحماية على كامل الشريط الحدودي لفلسطين المحتلة، والوجود الإسرائيلي على الأرضي الأردنية مُشرع بموجب الاتفاقية العسكرية الأردنية الأميركية".

أما بخصوص تزامن هذه الخطوة مع ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على المقدسيين، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي حسن مرهج لـ"بلا قيود":

إن "عملية سيف القدس كشفت الكثير من نقاط الضعف لدى إسرائيل، وخاصة عندما تواجد الفلسطينين على طول الحدود الإسرائيلية، وهذا شكل إشارة تحذير لإسرائيل، نظراً لإمتلاكها أطول حدود مع الجانب الأردني".

تعاون أمني بين سوريا ولبنان

توجه المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا إلى العاصمة السورية دمشق، ليلتقي مسؤولين سوريين، لبحث ملف النازحين السوريين في لبنان وضبط الحدود.

وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكري والأمني السوري العميد علي مقصود لـ "بلا قيود":

"التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان دائم ومستمر وفي عدة مواضيع على رأسها ضبط الحدود. والآن، نلاحظ زيارات لشخصيات أمنية لبنانية إلى كل من موسكو ودمشق ما يدل على الدور الروسي في إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات".

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كباس

وإعداد: حيدرة عجيب