بايدن يكمل ما بدأه ترامب في مسار التطبيع

نناقش في هذه الحلقة: جرحى خلال احتجاجات في لبنان، بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني وتسليح تل أبيب والتطبيع، هجوم جوي أمريكي قرب الحدود السورية العراقية، ليبيا تدعو لتفعيل الاتحاد المغربي.

في الوقت الذي يقول فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "سيرعى سلاما بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، يلتقي بنظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في البيت الأبيض لمناقشة تسليح تل أبيب والتطبيع مع الدول العربية إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأمريكي، أحمد سيد أحمد لـ"بلا قيود":

"واشنطن ستحافظ على مسارها نحو توسيع الإتفاقات الهادفة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ودول الخليج هي الدول الأكثر استهدافاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كما أن الإدارة الأمريكية تتعامل من خلال مؤسسات الدولة العميقة وليس من خلال من يجلس في البيت الأبيض، لذلك فهي لن تتخلى عن إسرائيل".

ليبيا تدعو لإحياء اتحاد المغرب العربي

دعا رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى تفعيل ما يعرف بمشروع اتحاد المغرب العربي بين تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، فهل تفعيل هذا الاتحاد يبدو ممكننا؟

حول هذا السؤال أجاب المحلل السياسي الليبي، أبو القاسم الربو بقوله لـ "بلا قيود":

تحاول ليبيا إعادة إحياء هذه المنظمة التي فشلت في تحقيق أهدافها منذ تأسيسها عام 1989 جراء الخلافات بين أعضائها، وهذه المحاولة جيدة ولكن لا زالت هناك الكثير من المشاكل بالإضافة للأوضاع الغير مستقرة في كل من تونس وليبيا".

تقديم: نغم كباس

إعداد: حيدرة عجيب