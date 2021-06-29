خبيرة: كل مايفعله عون لم يعد صالحا لتهدئة الشارع

نناقش في هذه الحلقة: استمرار المظاهرات في لبنان ،قصف صاروخي سوري على قاعدة أمريكية في دير الزور، الجيش الإسرائيلي يقتحم منازل في فلسطين، بلينكن يبحث مع نظيره المغربي العلاقات الثنائية، عودة الاستقرار إلى ليبيا،الصحة العالمية تحذر العالم من جوائح جديدة.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي، أن جميع المصارف في لبنان أغلقت أبوابها تضامنا مع المصرف اللبناني السويسري بعد أن اقتحمه بعض الأهالي بسبب عدم وصول الأموال المحولة لهم عن طريقه.

وحول مايحدث في لبنان من تظاهرات وأعمال شغب قالت الكاتبة المتخصصة بالدراسات الاستشراقية، أورنيلا سكر لـ"بلا قيود":"الوضع بحاجة لوقفة وطنية، ووقفة ضمير، في ظل عدم استجابة عميقة وفعالة لحل بعض المشاكل الجذرية ، المظاهرات والإضرابات والجوع في كل مكان، سعر صرف الليرة أمام الدولار وصل إلى 19 ألف، والوضع المعيشي لم يعد يحتمل، للأسف لانرى أي دور للنخب وللنقابات فيمايحدث ، لابد من أن يتحرك الجميع باتجاه الحل، واجتماع الرئيس ميشيل عون بالمجلس الأعلى للدفاع لم يعد صالحا ولا مجديا."

إسرائيل مستمرة بتهجير الفلسطينيين

أصيب فلسطينيون في مواجهات اندلعت عقب اقتحام 20 دورية عسكرية إسرائيلية بلدة سلوان في القدس بمرافقة جرافات وآليات عسكرية لهدم 17 منزلا فلسطينيا هناك.

حول هذا الموضوع قالت عضو المجلس الاستشاري في حركة "فتح" برام الله، ميساء أبو زيدان لـ "بلا قيود":"مايحدث جريمة حرب واستهداف لأبسط حقوق الإنسان، هذه عملية تطهير عرقي في هذه الأحياء المهددة، وقد توجه الأهالي إلى المحكمة الإسرائيلية العليا كأحد الخيارات أمامهم رغم أن مؤسسات الاحتلال مبنية على التفوق العرقي."

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إعداد وتقديم: نغم كباس