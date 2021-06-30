خبير: الكاظمي في بروكسل لموازنة السياسة العراقية

نناقش في هذه الحلقة: رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية للاتحاد الأوروبي؛ أحزاب تونسية تدعو لاستفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي والانتخابي؛ إضراب في السودان؛ السعودية تطلق استراتيجية للنقل تربط ثلاث قارات مع بعضها، الجيش اللبناني يطلق رحلات جوية سياحية بسبب انهيار ميزانيته.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يبحث في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال زيارة رسمية، مجموعة من القضايا الهامة لكلا الجانبين.

وحول أهمية هذه الزيارة يقول المحلل السياسي العراقي جاسم الغرابي لـ"بلا قيود":

" العراق اتخذ قراراً بتنويع سياسته وفتح آفاق جديدة مع القادة السياسين وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وذهاب الكاظمي إلى بروكسل واحدة من نتائج انفتاح العراق على دول العالم، ولكيلا يتقيد بدولة محددة أويربط سياسته بها."

تنظيم استفتاء شعبي في تونس... ما جدواه؟

أعلن ائتلاف "صمود" عن تشكيل "جبهة الاستفتاء" للدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي على تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، في ظل حالة الانسداد الحالية، وهو ما يتماشى مع نفس الأفكار التي يطرحها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

حول هذا الموضوع قال الأكاديمي والباحث السياسي التونسي أمير العقربي لـ"بلا قيود":

"لا أرى أن تنظيم استفتاء شعبي في الوقت الراهن له جدوى كبيرة لأن البلاد تعيش في وضع اقتصادي وطبي صعب والشعب التونسي يعاني ويلات جائحة كورونا، وبرأيي القوى التي دعت إليه هي موجودة حاليا في الحكم وتريد تثبيت أقدامها أكثر فيه وتريد أن تجعل حظوظها أوفر في الانتخابات وتحصل على مقاعد أكثر في المجلس النيابي."

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كباس

إعداد: حيدر عجيب