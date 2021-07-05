الإمارات تدعم قرار رفع إنتاج النفط "دون شروط"

نناقش في هذه الحلقة: الإمارات تدعم زيادة إنتاج النفط من قبل دول تحالف "أوبك+" وتعتبر الاتفاق غير عادل، الدبيبة يطالب باسترداد أموال بلاده المحتجزة في تونس، السودان يوقع اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية، وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكّد أن احتمال قيام حرب مع غزة لا زال قائما، الوضع الصحي في لبنان في أسوأ وأصعب أزمة على الإطلاق.

الإمارات تدعم قرار رفع إنتاج النفط "دون شروط"

دعمت الإمارات قرار زيادة إنتاج النفط من قبل دول تحالف "أوبك +" دون أي شروط، لكنها بالمقابل انتقدت خطة يجري التفاوض حولها بين أعضاء التحالف حول تمديد استراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية، معتبرة أن الاتفاق "غير عادل" وطالبت بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

وحول هذا الموضوع، قال الخبير السعودي بالشأن الإقتصادي، الدكتور محمد سرور الصبان، لـ "بلا قيود":

"إن موقف الإمارات جاء متأخرا، وهي تعتقد أنها عوملت بشكل غير عادل، وهذا الأمر غير صحيح، وعلى العموم التوقع هو أن الإمارات ستحكّم العقل وتعرف أن الإتفاق في مجمله، قد أفادها وأفاد جميع دول التحالف وعليها أن تكمل المسيرة دون أن تحاول أن تفرق صفوف التحالف في هذه الفترة الحرجة بالذات".

الدبيبة يطالب باسترداد أموال الليبيين المحتجزة في تونس

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أنه طالب الحكومة التونسية بالتدخل لصالح عدد من المواطنين الليبيين لاسترداد أموالهم المحجوزة في تونس منذ فترة هجرتهم أثناء عدم الاستقرار، نافيا أن تكون بلاده قد منحت مساعدات مالية لتونس في الزيارة الأخيرة.

وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الليبي، أبو القاسم الربو، لـ "بلا قيود":

"إن البوابة الرئيسية تكاد تكون الوحيدة وخاصة في المناطق الغربية هي تونس، ونظرا للمشاكل التي تواجه القطاع المصرفي واستحالة تحويل أي مبالغ مالية، يلجأ الكثير من الأفراد إلى السفر عن طريق تونس وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة تتجاوز مئات الآلاف من الدولارات، وكثيرا ما تقوم المصالح الجمركية بمصادرة هذه الأموال، رغم أن الكثير من اللّيبيين يقومون بإقرار جمركي عند الحدود، وبالمقابل أعتقد أن تحاول كل الأطراف إيجاد حلول مرضية للطرفين".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد: حيدرة عجيب

تقديم: فرح القادري