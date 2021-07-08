ما المتوقع من المساعي الروسية الكويتية لتسوية الخلاف السعودي الإماراتي؟

نناقش في هذه الحلقة: مساع كويتية روسية لتسوية الخلاف النفطي بين السعودية والامارات، استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد بعدد من الصواريخ، السودان يسعى لإرجاع كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجيًا، فريق فلسطيني يفوز بالمسابقة الدولية لاعادة إعمار مرفأ بيروت، وعودة "النجوم والسحر" مع انطلاق الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في "أوبك+" بأن الكويت تسعى لتسوية الخلاف بين السعودية والإمارات حول إنتاج النفط.

وذكرت مصادر في "أوبك+" أن روسيا تقود مساعي لتسوية الخلاف بين السعودية ودولة الإمارات من أجل المساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة.

حول هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الدولي، منير حامد لـ "بلا قيود":

إنه "يعتقد ان اي مساعي كويتية سوف لن تكون مثمرة بينما مساعي روسيا قد تكون أكثر حظوظ كون روسيا بلد صديق لكل من الامارات والسعودية وبنفس الوقت تربطها مصالح بين البلدين".

هل سنشهد تصعيدا أمريكيا جديدا على أرض العراق؟

قالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "مجموعة خارجة عن القانون قامت باستهدف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا"، مبينة أن "الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني".

وتحليلاً للموقف الحالي تحدث الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي لــــ "بلا قيود":

حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، مروان جبارا لـ"بلا قيود":

إن "هذا الاستهداف بشكل أو بآخر قد يشير إلى اشتباك مباشر في المستقبل القريب بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية، وأن هذا الاستهداف يبين ضعف الإدارة وعجز الدولية العراقية على ردع هذه الفصائل".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد: حيدرة عجيب وتقديم: شيماء ثامر