بعد مضاعفة المياه هل سنشهد اعتمادا أردنيا وبشكل كامل على المياه الاسرائيلية؟

نناقش في هذه الحلقة: موافقة إسرائيلية على مضاعفة المياه للأردن وزيادة الصادرات للفلسطينيين، اقتراح روسي لعقد مفاوضات حول سد النهضة في نيويورك والخارجية المصرية تصرح، العراق يعتقل عدد كبير من المتسببين في الهجمات الصاروخية الأخيرة، السجائر والخرف.

صرح مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل ستضاعف إمداداتها من المياه للأردن هذا العام وستشجع عمان على زيادة صادراتها للفلسطينيين، وذلك بعد أن توصل الأردن وإسرائيل لاتفاق تزود الأخيرة بموجبه المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه.

حول هذا الموضوع، قال رئيس لجنة التطبيع، هشام البستاني لـ "بلا قيود":

إن "الأردن سلم أمن المياه من خلال معاهدة عربة لإسرائيل، وكل كميات المياه التي تصل الأردن تتم بتصريح من إسرائيل، بالتالي إذا ما احتاج الأردن لكمية أكبر من المياه فيجب عليه الطلب منها"، وأضاف إن "الكارثة في الأردن هي أن كل المشاريع المائية يجب أن تربط بإسرائيل وذلك نتيجة لتخازل أصحاب القرار عن الانحياز لمصالح المواطنين والأردن".

هل سيكون القضاء العراقي محايداً عند محاكمة المتورطين بالهجمات الأخيرة أم سيخضع إلى تأثيرات أخرى في حال تمت محاكمتهم؟

وعن مدى صحة المعلومات حول عملية الاعتقال وعن إمكانية أن يتم التأثير خارجياً على محاكمة المتورطين. قال المحلل السياسي، علي البيدر لـ "بلا قيود":

إن "الإجراءات الحكومية واضحة وصريحة والحكومة مصرة على متابعة ومعاقبة المتورطين، ونتمنى أن لا تضعف الحكومة أمام الضغوطات كما في السابق وتكون محاكمة حقيقية للمتورطين".

التفاصيل في الملف الصوتي...

إعداد: حيدرة عجيب وتقديم: شيماء ثامر