ماذا بعد القرار الإسرائيلي بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية؟

نناقش في هذه الحلقة: تصريحات وزيرة خارجية السودان بأن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة، وإسرائيل تصادق على تجميد أموال حولتها رام الله لعائلات فلسطينية، بالإضافة لتهديدات العراق باللجوء دوليا لاستحصال حقوقه المائية من إيران، وتحذير اليمن من انهيار العملة والدخول في مجاعة

صادقت اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة على تقرير وزير الدفاع بيني غانتس حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للعائلات والأسرى والمصابين.

وعن هذا الموضوع، علق الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أحمد رفيق عوض لـ "بلا قيود"، قائلاَ:

إن "هذا القرار لا يخدم على الإطلاق في عودة المفاوضات، ويدمر الجهود الأمريكية لتقريب وجهات التظر، بالإضافة لمخالفته للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن هذا القرار هو عقاب وإرهاب جماعي أيضاً".

هل ستلعب روسياً دوراً محورياً لاقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل؟

قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي المتواجدة في موسكو إن "روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث، وعدم الإضرار بالسودان كما فعلت في الملء الأول".

وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، فيصل سعد لـ "بلا قيود":

إن "كل التدخلات الإيجابية بهذه المسألة قد تلعب دوراً كبيراً لإيجاد حل مثمر، وفيما يخص روسيا فلديها تأثير قوي على المكونات الإقتصادية لما لها من دور عالمي". وأضاف "روسيا تمتلك علاقات قوية مع أثيوبيا وتدخلها سيكون بمثابة نزع فتيل التوتر للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد: حيدرة عجيب

تقديم: شيماء ثامر