شروط تركية لتشغيل مطار كابول

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود": صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابول وقت صلاة العيد، والملك سلمان بن عبد العزيز يهنئ الحجاج بعيد الأضحى، وأردوغان يؤكد استعداد تركيا لتشغيل مطار كابول لكن بشروط، والمعلمون الأردنيون يستعدون لأكبر إضراب عن الطعام، بالإضافة لانطلاق فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021" في ضواحي موسكو.

شروط تركية لتشغيل مطار كابول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تدرس إمكانية تشغيل مطار كابول في أفغانستان، في حال تلبية شروطها، وأوضح أردوغان أن أنقرة ستناقش مع حركة طالبان ملف أفغانستان الخطوات المتعلقة بتشغيل مطار كابول، مضيفا "لدينا بعض الشروط التي عرضناها على الولايات المتحدة، وعلى واشنطن أن تقف إلى جانبنا دبلوماسيا ولوجستيا، ففي حال تحققت شروطنا فإننا سندرس إمكانية تشغيل المطار".

وعن هذا الموضوع علق الخبير بالشأن التركي وبالشؤون الإقليمية، الدكتور فراس رضوان أوغلو، لـبرنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك" قائلاً: إن "رسائل الرئيس أردوغان هي بمثابة خطوات فعلية من أجل إنشاء دولة "قبرص التركية"، و"كل الدول في الوقت الحالي تعمل على تدوير عجلة الاقتصاد، وتركيا متضررة اقتصادياً وتحتاج لتدوير عجلة الاقتصاد أيضاً".

وأضاف الخبير: "تركيا أرسلت رسائل عديدة إلى الاتحاد الأوربي ولم يردوا على مقترحاتها لهذا لن تنتظر أكثر".

نقابة المعلمين في الأردن تستعد لأكبر إضراب عن الطعام

احتجاجاً على قرارات سابقة لوزارة التربية والتعليم، بإحالة عشرات من المعلمين الناشطين في النقابة، الموقوف أعمالها منذ عام، على الاستيداع والتقاعد المبكر و"النقل التعسفي" يعتزم آلاف المعلمين في الأردن على تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام، لم يحدد موعده بعد.

وعن هذا الموضوع قال الكاتب "هشام الهبيشان" لــ" بلا قيود"، إن "هذا التصعيد من قبل المعلمين الأردنيين بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في البلاد ما هو إلا للضغط على الحكومة، وبهدف إعادة تفعيل دور نقابة المعلمين، بالإضافة إلى الحصول على مكاسب مالية يستفيد منها العاملين في هذا القطاع".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد: حيدرة عجيب. تقديم: شيماء ثامر.