"الجماعة الإسلامية" في لبنان: ما جرى في تونس "استهداف لإرادة الشعوب"

موضوعات هذه الحلقة: الأصداء الدولية حول القرارات الأخيرة في تونس، والصدر يدعو إلى وقف العمليات ضد القوات الأمريكية في العراق، بالإضافة إلى فرض إسرائيل غرامة مليون شيكل على السلطة الفلسطينية.

"الجماعة الإسلامية" في لبنان: ما جرى في تونس "استهداف لإرادة الشعوب"

اعتبرت "الجماعة الإسلامية" في لبنان أن ما جرى في تونس يدخل في سياق "الثورات المضادة والانقلابات العسكرية" التي استهدفت وتستهدف إرادات الشعوب في المنطقة حسب تعبيرها.

وقالت "الجماعة الإسلامية" في بيان لها إن "ما حصل في تونس محاولة جديدة للقضاء على المسار الديمقراطي في البلاد، والإجهاز على تجربة إرساء قواعد دولة وتداول سلمي للسلطة، والعمل لإخضاع الشعب التونسي من جديد لسلطة الاستبداد".

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الدكتور، فؤاد خشيش، لبرنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك"، إن "الجماعة الإسلامية" تحاول أن تصادر القرارات الأخيرة التي حدثت في تونس، وأن هذا التصريح هو بمثابة الدعم "للجماعات الإسلامية" في تونس كونها تسير بنفس النهج والخط السياسي، وبالتالي فإن هذا البيان لن يقدم أو يؤخر أبداً، فهي تحاول أن تجد لنفسها مكاناً كما حصل في الربيع العربي".

هل ستطعن السلطة الفلسطينية بقرار الغرامة الإسرائيلية؟

قررت المحكمة الإسرائيلية في فلسطين تغريم السلطة الفلسطينية بمبلغ مليون شيكل أي ما يعادل (أكثر من 300 ألف دولار)، بالإضافة لأتعاب المحامين والمصاريف القانونية بسبب عملية خطف وقعت قبل 36 سنة.

وبحسب القناة 12 العبرية فإن " القرار جاء تعويضاً عن عملية خطف قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ثمانينات القرن المنصرم".

وحول هذا الموضوع قال المحامي والمستشار القانوني، زيد الأيوبي، لبرنامج "بلا قيود": إنه "لا بد من التنويه إلى أن هذه المحاكم لا تمتلك الشرعية، وهذه القرارات مسيسة وتخدم رؤية وتوجهات اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي يسعى إلى التضيق على الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات جماعية وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني"،

وأضاف أن "القصة أصبحت مكشوفة بأن هذا هو احتلال يلاحق الشعب الفلسطيني حتى في قوت عيشه"، وأشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية "تدرس آليات وطرق الطعن في هذا القرار".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد: حيدرة عجيب. تقديم: شيماء ثامر