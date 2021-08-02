اليمن يدعو الإمارات لإعادة تشغيل منشأة "بلحاف"

موضوعات هذه الحلقة: اشتباكات في جنوب بيروت وعون يدعو إلى تعاون جميع الأطراف، وإسماعيل هنية رئيسا لحركة "حماس" لولاية جديدة، وتوقف توليد محطات الكهرباء الخاصة في عدن بسبب تراكم ديون الحكومة، بالإضافة إلى دعوات يمنية لإعادة تشغيل منشأة "بلحاف" لتصدير الغاز المسال، وتوجه أمريكي رسمي لإطلاق برنامج جديد لتوطين الأفغان بصفة لاجئين داخل الولايات المتحدة.

دعت السلطات اليمنية في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، لإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال عبر بحر العرب، التي حولتها دولة الإمارات إلى ثكنة عسكرية عام 2016.

وقال محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، إن "الرئاسة اليمنية والأشقاء في السعودية "مهتمين بتشغيل المنشأة".

حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور "فضل الله سراج" لبرنامج "بلا قيود":

إنه "في حال وافقت الإمارات ستكون عائدات هذه المنشأة جيدة جداً بالنسبة لإقتصاد اليمن الذي يعتبر شبه منهار بسبب الحرب، وأضاف أن "مردود هذه المنشأة لن ينعش الإقتصاد اليمني ولكن سيساهم في إنعاشه".

وأشار إلى أن "اليمن بحاجة الى إعادة التوازن في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية".

"حماس" تنتخب هنية رئيساً لمكتبها السياسي لدورة جديدة

أعلنت حركة "حماس" انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي وصالح العاروري نائبا له لدورة جديدة تمتد لأربعة أعوام.

وأكدت الحركة في بيان أن مجلس الشورى العام للحركة أعاد انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي، وصالح العاروري نائبا للرئيس لدورة ثانية (2021-2025).

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي إبراهيم المدهون لبرنامج "بلا قيود":

إن "النظام الأساسي في حركة "حماس" يتيح لرئيس الحركة أن يتولى دورتين متتاليتين وليس أكثر من ذلك، ولكن يحق له العودة بعد دورة في حال لم يترشح"، وأضاف أن "إسماعيل هنية ترأس حركة حماس من (2012 – 2017) ويحق له أن يترشح للدورة الحالية".

وأشار إلى أن "هنية لديه تاريخ وخبرات سابقة، وترأس حركة "حماس" في غزة لفترة طويلة، بالإضافة إلى أنه يتمتع بعلاقات كبيرة داخل الفصائل الفلسطينية وحتى على المستوى العربي".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد: حيدرة عجيب وتقديم: شيماء ثامر