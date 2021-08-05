إيحاءات بأن ضوءا أخضر مُنح لإسرائيل لشن عملية عسكرية ضد إيران

موضوعات هذه الحلقة: تصريحات البيت الأبيض والخارجية البريطانية لمهاجمة إيران، وانقطاع تام للكهرباء في العراق جراء تفجير أبراج الطاقة في صلاح الدين، والنقد الدولي يمنح لبنان 860 مليون دولار لحل أزمة البلاد، بالإضافة إلى نفي قيادي في حركة "النهضة" ما نُقل عن الغنوشي، وعودة 17 ألف قطعة أثرية عراقية من الولايات المتحدة.

صرح البيت الأبيض أن إسرائيل تمتلك الحرية في إتخاذ القرارات المناسبة بشأن إيران، في إشارة إلى إعطاء البيت الأبيض الضوء الاخضر لإسرائيل من أجل شن عملية عسكرية ضد إيران، فيما أكد مراقبون عدم قدرة إسرائيل على القيام بعملية عسكرية واسعة ضد إيران، وأشار البعض إلى إمكانية أن تكون هناك عملية محدودة ضد مصالح طهران في عدد من ساحات الصراع.

وعن هذه التصريحات قال مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صديقيان لبرنامج "بلا قيود":

إنه "لا يعتقد بأن إسرائيل تستطيع لوحدها مهاجمة إيران فالحروب التي شنتها إسرائيل في لبنان وفلسطين كانت بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك جسراً جوياً بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن الثانية لا تمتلك القدرة ولا العمق الإستراتيجي على مواجهة إيران إلا إذا أرادت أن تورط الولايات المتحدة في هذه الحرب"، ولفت إلى أنه في الوقت الحالي "لا توجد أدلة واضحة وصريحة تثبت وقوف إيران خلف حادثة الناقلة الإسرائيلية".

منحة مالية من النقد الدولي قد تخفف من أزمة لبنان

أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على دعم بقيمة 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة، لكن هذه المنحة المالية لاتكفي لحل أزمة البلاد.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أكدت أن "لبنان سيحصل على هذا المبلغ الهائل بغية تعزيز احتياطياته ودعم العديد من احتياجات شعبه الطارئة.

وحول هذا الموضوع قال الخبير الإستراتيجي ربيع غصن لبرنامج "بلا قيود":

إن "هذا المؤتمر اشترط على أن تكون أي مساعدة دولية إلى لبنان ملزمة بشكل حكومة تريدها الولايات المتحدة"، وأضاف "حتى هذه اللحظة لم يقدم مؤتمر باريس ماتريد أن تقدمه باقي المؤتمرات التي أخذت على عاتقها دعم الوضع الإقتصادي في لبنان"، وأشار إلى أن "أي مساعدات مالية تقدمها الدول الأوربية إلى لبنان مؤثر إيجاباً وقادرة على تفعيل الحراك الإقتصادي اللبناني".

التفاصيل في الملف الصوتي...

إعداد: حيدرة عجيب وتقديم: شيماء ثامر