ماذا بعد جولة المفاوضات الأفغانية الجديدة في قطر

موضوعات هذه الحلقة: جولة جديدة من المفاوضات الأفغانية في الدوحة؛ تصريحات رئيس الوزراء العراقي بأن القاتل لن يفلت من القصاص العادل؛ وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي هناك اتصالات مع السعودية بشأن الملف الايراني؛ بالإضافة لاستعداد السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة الدولية؛ مناقشة مصر وإسرائيل لخطط التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ماذا بعد جولة المفاوضات الأفغانية الجديدة في قطر؟

أفاد مصدر في وزارة "السلام" الأفغانية بأن جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" انطلقت يوم أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر استرمارها لمدة ثلاثة أيام.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون التسوية الأفغانية خليل زاد سيكون في الدوحة للمساعدة في صياغة حل دولي مشترك للأزمة في أفغانستان.

وعن هذا الموضوع قال الباحث في الشؤون الأسيوية "إسلام المنسي" لبرنامج "بلا قيود":

إنه "من المتوقع لهذه المفاوضات أن تلعب دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الأفغان، كما أنها سوف تسهم في دفع عملية السلام لاسيما وأن الوضع في البلاد يزداد حرجاً مع إزدياد قبضة طالبان في البلاد"، وأضاف أن "المشهد الحالي خطير ويتطلب محادثات سريعة، وأن المحادثات المبكرة ستكون أكثر تأثيراً ونجاحاً"، وأشار إلى أن "هذه المفاوضات جاءت في الوقت المناسب لأن الحركة لا تريد أن تكون وحدها في الساحة، بل تسعى ليكون لديها الحصة الأكبر في السلطة".

خطط تعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري "طارق الملا" مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية "كارين الحرار" يوم أمس خلال اتصال هاتفي، التعاون بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي.

وبحسب بيان للوزارة المصرية، قال الملا إن: "تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعى بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط، فيما قالت الحرار إن مصر شريك مهم لإسرائيل فى المجالات كافة".

حول هذا الموضوع قال الباحث الإقتصادي والسياسي "أحمد مصطفى" لبرنامج "بلا قيود" :

إن "مصر كانت تستورد من الدول الخليجية حوالي 40% من الغاز المسال لدعم برامج التنمية، وأنه لابد من أن يكون هناك نوع من الإكتفاء خصوصاً بعد ظهور حقول مصرية في المنطقة"، وأضاف بأن "مصر لديها القدرات وشركات الغاز المسال، في حين أن إسرائيل لا تمتلك إمكانيات خاصة لإسالة الغاز"، وأشار إلى أن "الإتفاقية تمت على أساس أن تأخذ مصر الغاز بسعر تفضيلي، وتساعد في موضوع اسالة الغاز الطبيعي مما سيوفر المنفعة المتبادلة والتي ستعم على كافة دول المتوسط".

التفاصيل في الملف الصوتي...

إعداد: حيدرة عجيب

تقديم: شيماء ثامر