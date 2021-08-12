اتفاقية قطرية كندية لتقوية الدفاعات... موافقة إسرائيلية لبناء منازل للفلسطينيين في الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، وقع اتفاقية "ترتيب التعاون الدفاعي" مع وزير الدفاع الوطني الكندي هارجيت ساجان.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقوية العلاقة الدفاعية المشتركة بين البلدين، وتقدم إطار عمل شامل لتنسيق أنشطة التعاون الدفاعي المتنوعة، وعمليات السلام، والعمليات الإنسانية، وتدريب الكوادر البشرية.

عن هذا الموضوع قال المحلل السياسي الدكتور علي الهيل لبرنامج "بلا قيود":

إن "لدى قطر اتفاقيات عسكرية مع الوِلَايَات المتحدة الأَمرِيكية وتركيا، لكنها تسعى إلى التوازن في علاقاتها مع الدول، كما أنها تريد أن تنوع مصادر أسلحتها حتى لا تكون رهينة لدولة معينة"، وأضاف أنه "من الممكن أن يتم الاعتماد على كندا بشكل متوازن في مجال تنوع مصادر السلاح والتدريب كما هو الحال مع الدول الاخرى"، وأشار "إلى وجود خطة استراتيجية للتعاون القطري الكندي في المجال العسكري".

موافقة إسرائيلية لبناء منازل للفلسطينيين في الضفة الغربية

قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة منح أول موافقة لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تصريح بناء في مناطق فلسطينية، وبحسب مسؤول إسرائيلي أنه من المتوقع أن تصدر إسرائيل الأسبوع القادم تصريحا رسميا ببناء نحو ألف منزل للفلسطينيين..

وأضاف أن العدد الأكبر من هذه المنازل سيكون بالقرب من مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ومن المقرر أيضا أن يتم البناء في "المنطقة ج"، وهي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات السلام السابقة.

حول هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الإسرائيلي "أحمد وفيق عوض" لبرنامج "بلا قيود":

إن "هذا القرار يأتي في ظل توجه جديد للإدارة الأمريكية، وبالتزامن مع زيارة رئيس المخابرات الأمريكية للمنطقة، في محاولة للتوصل إلى تسوية أو على الأقل تخفيض الصراع"، وأضاف بأن "هذا القرار جاء للضغط على الإدارة الأمريكية والتشويش على سياساتها"، وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية مازالت مصرة على نهج الاستيطان" .

التفاصيل في الملف الصوتي....

إعداد: حيدرة عجيب

تقديم: شيماء ثامر