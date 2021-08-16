انقطاع تام للكهرباء في جميع أنحاء لبنان

موضوعات هذه الحلقة: "طالبان" تسيطر على أفغانستان ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع هناك؛ انقطاع تام للكهرباء في جميع أنحاء لبنان؛ مطالبات أمريكية للرئيس الأمريكي بالتدخل للإفراج عن طلبة جامعة بيرزيت؛ المجلس الأعلى الليبي يرفض طلب اللجنة العسكرية إلغاء الاتفاقيات مع تركيا؛ إيران تكشف عن مفاوضات مع السعودية لفتح سفارتي البلدين.

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" الحكومية عن انقطاع التيار الكهربائي عن كافة الأراضي اللبنانية عند حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد، وذلك بسبب انخفاض الذبذبة إلى مستوى متدن جدا بشكل مفاجئ.

وقد أشارت المؤسسة في بيانها إلى أن التجاوزات التي تحصل في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسبب التعديات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين هي المسبب في تدني الذبذبة.

وعن هذا الموضوع قال رئيس شبكة توب نيوز "ناصر قنديل" لبرنامج "بلا قيود":

"أعتقد أن اللبنانين لم يعرفوا جتى في ظروف الحرب الأهلية وظروف الاجتياح الإسرائيلي وفي كل الأيام القاسية التي مرت عليهم خلال نصف قرن ،مثل هذه الأيام ليس فقط في انقطاع الكهرباء لا بل ايضاً في انقطاع الوقود والادوية وأسعار الغلاء الفاحش ظروفاً لا يمكن الحديث عن قدرة إحتمالها خصوصاً بالنسبة للطبقات الفقيرة من الشعب".

وأضاف قائلاً: "الجيش اللبناني هو محل إجماع ، وان اللبنانين يختلفون على كل شيء لكنهم يلتقون على دعم الجيش والوقوف وراءه، وأنه من دون حكومة جديدة تضع يدها على حلول للازمة الإقتصادية والمالية وتحظى بدعم الشعب والقوى السياسية فلا يمكننا أن نتحدث عن بدء السيطرة على الازمة".

إعداد وتقديم : نغم كباس – شيماء ثامر