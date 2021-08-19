رفض مجتمعي وجهود أممية لدمج العائدين من الهول إلى العراق

نناقش في هذه الحلقة: السعودية تبحث مع الولايات المتحدة الوضع في أفغانستان وتخوف إسرائيلي من التقارب بين "طالبان" و"حماس"، تقدم في محادثات التسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، ما أسباب التغييرات التي قام بها الرئيس الجزائري في القوات العسكرية؟ العراق يستعين بالأمم المتحدة لإعادة دمج العائدين من مخيم الهول في سوريا، ومحادثات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في شرم الشيخ.

تسعى الأمم المتحدة إلى تطبيق برنامجها الإنمائي منذ العام 2020 في العراق، والذي يهدف إلى الترويج لخلق مجتمعات أكثر قوة وسلاما وتماسكا في كل مناطق البلاد لاسيما دمج العائدين من مخيم الهول في سوريا بالمجتمع.

وعن التحديات التي يواجهها العراق في هذا الشأن قال المدير العام لدائرة وزارة الهجرة والمهجرين، العراقي، علي جيهانكير لـ "بلا قيود":

"إن موضوع نقل العوائل من مخيم الهول الى العراق يواجه جملة كبيرة من التحديات بالنسبة للحكومة العراقية بشكل عام و وزارة الهجرة والمهجرين بشكل خاص، أهمها ومع الأسف الصفة التي التسقت بمخيم الهول على إنهم دواعش أو لديهم من ينتمي الى هذا التنظيم الارهابي بغض النظر عما إذا كانت تلك الصفة حقيقية أو لا إضافة إلى أن الظروف السياسية والأمنية التي يشهدها العراق في الوقت الراهن تجعل من الصعب التسويق لبرنامج عودة واندماج هذه العوائل في البلاد".

خطوات جديدة في محادثات التسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

تشهد محادثات التسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خطوات متقدمة وذلك بعد توجه وفد إسرائيلي الى مدينة شرم الشيخ المصرية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

حول هذا الموضوع قال مدير مجموعة الحوار الوطني الفلسطيني، صادق أبو عامر لـ"بلا قيود": " حتى الأن لاتوجد هناك معلومات مؤكدة من الجانب الفلسطيني، وأن المعلومات المتوفرة حالياً هي من مصادر إسرائيلية لكن الوساطة المصرية موجودة فعلاً و مستمرة منذ اسابيع بعد العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس أتوقع استمرار مسار التسوية ولكن ليس إلى وقت طويل" .

التفاصيل في الملف الصوتي...

تقديم: نغم كباس- شيماء ثامر

إعداد: حيدرة عجيب