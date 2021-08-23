إسرائيل وقبرص واليونان نحو شراكة استراتيجية في المتوسط

نناقش في هذه الحلقة: افتتاح المنتدى العسكري التقني "آرميا- 2021" في موسكو، هجوم مسلح على مطار كابول وطالبان تتوجه إلى إقليم بنجشير، والقوات الأمريكية تختطف مدنيين من دير الزور السورية، وهدوء حذر بعد اشتباكات بين فلسطينيين وإسرائيليين، وإسرائيل واليونان وقبرص تسعى لتشكيل حلف في مجال الطاقة.

وقّعت كل من إسرائيل وقبرص واليونان اتفاقاً مهماً في مجال الطاقة لمد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء، والذي سيقطع قاع البحر المتوسط بتكلفة 900 مليون دولار ويربط الشبكات الكهربائية للدول الثلاث.

وحول هذا المشروع، قال الخبير في شؤون الطاقة، علي الفارسي لـ"بلا قيود": "المنطقة بين هذه الدول تحتوي على احتياطيات ضخمة تفوق 6 تريليون قدم مكعب من الغاز لذلك هذه الاتفاقية تهدف إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد جاءت بعد الربط الكهربائي بين قبرص واليونان إضافة إلى مشروع أنبوب نقل الغاز من سواحل إسرائيل عبر قبرص إلى جزيرة كريت اليونانية ومن ثم الربط مع شبكة الغاز الأوروبية، وهذا الاتفاق سينهي أطماع تركيا في المتوسط ."

القوات الأمريكية ترهب المدنيين في ريفي دير الزور والحسكة

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا عطية العطية أن القوات الأمريكية اختطفت مدنيين في ريف دير الزور عبر إنزال جوي.

وقال مراسل "سبوتنيك": "كثفت القوات الأمريكية بريف دير الزور والحسكة اعتقالاتها للمدنيين تحت ذريعة البحث عن عناصر "داعش"، لكن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وهذه العمليات متكررة ومتتالية كان آخرها في بلدة عكيدات والهدف منها إرهاب المدنيين وبث الذعر في نفوسهم لمنعهم من الخروج في مظاهرات مناهضة للاحتلال الأمريكي أو الاعتراض على ممارساته من سرقة النفط والغاز والقمح أو الاعتراض على ممارسات "قسد".

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تقديم: نغم كباس- شيماء ثامر

إعداد: حيدرة عجيب