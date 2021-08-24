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    تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في المدن السورية

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    نناقش في هذه الحلقة: وزيرا الخارجية الأردني والعراقي في موسكو، حصيلة اليوم الثاني من المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021"،غارات عنيفة على قطاع غزة والمقاومة ترد، احتجاجات في سوريا على تردي الأوضاع المعيشية، السعودية تعزز علاقاتها الأمنية مع روسيا.

    تزداد الأوضاع الاقتصادية في سوريا سوءا ما دفع بعض المواطنين للاحتجاج وفي عدة مدن، ففي السويداء مثلا التي حالها حال بقية المدن السورية، إذ تعاني المحافظة من نقص مادة البنزين والمياه وارتفاع الأسعار إضافة إلى المظاهر المسلحة.

    وحول ما يحدث هناك، قالت الإعلامية المقيمة في السويداء جومانا حمدان لـ "سبوتنيك": "تعيش السويداء وضعا أمنيا مترديا بسبب الانتشار العشوائي للسلاح وسط تراخي القبضة الأمنية للجهات الحكومية المعنية وهو ما تبرره بأنها تعتمد فيه على الحلول العشائرية وزعماء المجتمع الأهلي لضبط ما يمكن ضبطه كون معظم المواطنين من الطائفة الدرزية التي يربط أهلها صلة القرابة والدم، وهذا أدى إلى انتشار الميليشيات المسلحة تحت مسميات عديدة تكاد تصطدم فيما بينها، إضافة إلى أنها تعتدي على مؤسسات الدولة، فمنذ عدة أيام اقتحم مسلحون قسم الإسعاف في المستشفى الوطني بعد أن تم إسعاف أحد مصابي فوضى السلاح وتصفية الحسابات واعتدوا على الطاقم الطبي الذي نظم وقفة احتجاجية طالب فيه الدولة بحمايتهم، ولا ننسى معدل ارتفاع الجريمة وزيادة حالات الخطف والسرقة مع غياب واضح وغير مفهوم للجهات الأمنية، وكل هذا الوضع الأمني يترافق مع شح الخدمات كالماء والكهرباء ووضع معيشي صعب وغلاء فاحش وفقدان المحروقات التي تباع في السوق السوداء بأسعار باهظة."

    تعاون أمني روسي سعودي لمواجهة الإرهاب

    وقعت روسيا والسعودية اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

    وحول أهمية هذه الاتفاقية قال الخبير العسكري اللواء عبد الله غانم القحطاني لـ"بلا قيود": "هذه الاتفاقية دليل على أن مسار التعاون حيوي في مجال مواجهة الإرهاب والعسكري والأمني والتقني وتبادل المعلومات، وهذا يؤكد أن التعاون حاجة ضرورية لأمن واستقرار البلدين خاصة بعد ما حدث في أفغانستان."

    التفاصيل في الملف الصوتي...

    تقديم: نغم كباس

    إعداد: حيدرة عجيب

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, السعودية, سوريا
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