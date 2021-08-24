تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في المدن السورية

نناقش في هذه الحلقة: وزيرا الخارجية الأردني والعراقي في موسكو، حصيلة اليوم الثاني من المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021"،غارات عنيفة على قطاع غزة والمقاومة ترد، احتجاجات في سوريا على تردي الأوضاع المعيشية، السعودية تعزز علاقاتها الأمنية مع روسيا.