خبير: يستهدفون الكهرباء في العراق لمنع نهوضه الاقتصادي

نناقش في هذه الحلقة: جرحى في مظاهرات بفلسطين، من جديد الولايات المتحدة تهدد إيران، إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، العراق يتحدث عن حرب للكهرباء تدار من الخارج، السعودية تصنع شرائح محلية تستخدم في القوات العسكرية.

تحاول قوى خارجية استهداف القطاع الكهربائي في العراق وفق خطة ممنهجة لمنعه من النهوض وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية كونه يستورد بمبالغ مالية كبيرة توضع في الموازنة السنوية حسب ما قال النائب في البرلمان العراقي كريم أبو سودة".

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي العراقي جاسم الغرابي لـ"بلا قيود":

"الكهرباء تعتبر عصب الاقتصاد العراقي لذلك الولايات المتحدة وبعض القوى الإقليمية لا تريد عودة البلاد كقوة اقتصادية، أضف إلى ذلك قوى الفساد".

قطر والسعودية تتجهان لتعاون وثيق

أعلنت السعودية وقطر توقيعهما بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري.

وحول أهمية هذا البروتوكول والمجالات التي سيبحثها قال المحلل السياسي القطري، صالح غريب لـ"بلا قيود":

"هذا التنسيق سيعود بالفائدة على كلا البلدين بعودة الاستثمار من جديد بينهما وتقوية الاقتصاد وذلك بسبب المتغيرات التي تصب في اتجاه علاقة وطيدة من جديد".

التفاصيل في الملف الصوتي...

إعداد وتقديم: نغم كباس