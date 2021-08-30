إمدادات نفطية إيرانية إلى لبنان رغما عن الولايات المتحدة

نناقش في هذه الحلقة: لقاء غانتس بعباس... بماذا أفاد الفلسطينيين؟؛ وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السوري بعد قمة العراق؛ وماكرون يعلن عن افتتاح قنصلية في الموصل؛ وإيران تؤكد مواصلة إمداداتها النفطية للبنان رغم التهديدات الأمريكية.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرارها في إرسال شحنات الوقود إلى لبنان على الرغم من التهديدات الأمريكية.

حول هذا الموضوع قال رئيس مركز "الأمة الواحدة" للدراسات الاستراتيجية السيد فادي السيد لـ "بلا قيود":

إن "هذه الإمدادات للمساهمة في حل الأزمة المتفاقمة التي يمر بها لبنان، و"حزب الله" أعطى فرصة كبيرة للحكومة ولكافة الأطراف السياسية من أجل تحمل المسؤولية في البلاد لجلب الوقود بسبب الحظر الأمريكي على لبنان، وهذه الناقلات ستصل بأمان لأن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن أي سلوك أو عدوان عليها".

ما فائدة التي سيجنيها الفلسطينيون من لقاء غانتس بعباس؟

بحث رئيس الحكومة الفلسطينة، محمود عباس، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية من جميع جوانبها إلا أن مصدر مقرب من رئيس الحكومة أكد أن اللقاء لن يكون انطلاقا لعملية سياسية لن تكون أبدا حسب رأيه.

وعن أهمية هذا اللقاء قال المحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب لــ "بلا قيود":

إن "تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين هي الفائدة الوحيدة التي سيحصلون عليها من هذا اللقاء ولن يخلق أفقاً سياسية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على الذهاب لعملية سياسية بتشكيلاتها الحالية، ولاتوجد جوانب سياسية في الوقت الحالي وإنما تحسين للوضع الاقتصادي سواء يزيادة عدد العمال داخل إسرائيل أو تسهيل تنقل البضائع واستيرادها".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد: حيدرة عجيب

تقديم: نغم كباس، شيماء ثامر