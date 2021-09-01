خبير سياسي: هذه هي إنجازات أمريكا في أفغانستان وعليها أن تكتفي بها

نناقش في هذه الحلقة: بايدن يؤكد أنه لا خسائر منخفضة في أي حرب وبوتين يعتبر أنّ الوجود الأمريكي في أفغانستان أدّى إلى المآسي فقط، السعودية تعترض طائرة مسيّرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي، مصر وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون العسكري وإسرائيل تؤكّد أنها تخوض حرب استنزاف مع حركة "حماس".

بعد أن أعلنت حركة "طالبان" أنها طوت صفحة عقدين من الغزو الأمريكي للأراضي الأفغانية، بإجلاء آخر جندي أمريكي من أراضيها، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "لا يوجد شيء منخفض المخاطر أو منخفض التكلفة في أي حرب"، معتبرا أن ما يحدث الآن، لا يتعلق فقط بأفغانستان وإنما بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى وفسح المجال لإعادة تشكيل البلدان الأخرى"، فهل كانت الحرب في أفغانستان تستحق كل الخسائر؟

وللحديث عن هذا الموضوع، قال الأستاذ الجامعي والباحث السياسي المصري، نبيل ميخائيل لـ "بلا قيــود":

"إن أهداف أمريكا هي أهداف قليلة في أفغانستان، ربما يتحدّث بايدن عن إنجازات حدثت فيما تتعلق بنوع من التوافق ما بين الجماعات العرقية والإثنية المختلفة، والتي تشكل سكان في أفعانستان، إذن إذا عرّفنا نجاح أمريكا في أفغانستان يتوقف على تحقيق هذا التجانس العرقي فهو نجاح، وهناك أيضا البنية الأساسية والبنية التحتية التي بنتها أمريكا في أفغانستان وهي دولة فقيرة، هذا هو النجاح في نظر أمريكا وعليها أن تكتفي بهذا".

من يوقف نزيف الحرب بين إسرائيل و"حماس"؟

أعادت حادثة مقتل القنّاص الإسرائيلي، بارئيل شاموئيلي، برصاص الفلسطيني من مسافة الصفر، شرارة المواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة، حيث أكّدت إسرائيل أن "جيشها سيردّ بقوة على أي خطأ من حركة "حماس" وستردّ على من أطلق النيران على القناص".

من جانبه، أكّد وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، أن "بلاده تخوض حرب استنزاف طويلة الأمد مع حركة "حماس"، فإلى متى ستستمر هذه المواجهات بين الطرفين، ومن سيوقف نزيف الحرب؟

حول هذا الموضوع، تحدث المحلّل السياسي الفلسطيني، المقرب من "حماس"، إبراهيم المدهون لــ "بـلا قيــود":

"يقصد الاحتلال الإسرائيلي بحرب الاستنزاف هو التضييق والحصار الاقتصادي ومنع الحاجات الأساسية عن سكان قطاع غزة، واستهداف حياة المدنيين بقوت يومهم، وأعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية عسكريا، فأراد إلى تكبيد أثمان عالية للحاضنة الشعبية وللمجتمع المدني الفلسطيني وأهمها هي قصف المنئآت المدنية في الحرب الأخيرة ومنع المعابر وتقليص دخول الأشياء الضرورية حتى يبقوا الرأس فوق الماء ليبقى أهالي غزة تحت الضغط الدائم".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

تقديم: نغم كباس و فرح القادري.

إعداد: حيدرة عجيب.