الحوار اللبناني السوري يشق طريقه للخروج من الأزمة

نناقش في هذه الحلقة: حوار لبناني سوري للخروج من الأزمة، هروب سجناء فلسطينيين من سجن إسرائيلي، حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) تدعو روسيا وإيران للاعتراف بحكومتها، "داعش" يستهدف مبنى للمخابرات الأردنية، مئات اليمنيين يفقدون وظائفهم في السعودية، بمشاركة عربية... افتتاح مهرجان قازان السينمائي الدولي.

قامت وفود لبنانية بزيارة العاصمة السورية دمشق والتقت بعدد كبير من المسؤولين السوريين. ومن بين هذه الوفود كان الوفد الوزاري اللبناني والذي ترأسه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية زينة عكر، فيما ضم عدد من الوزراء اللبنانين من بينهم وزيري المالية غازي وزني والطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وعن هذه الزيارة قال رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب خلال حديث لـ "بلا قيود":

"إن زيارة الوفد الوزاري السوري وزيارتنا تندرج ضمن أسبوع تصحيح العلاقات اللبنانية السورية بعد أن أساء لهذه العلاقة الكثيرون، ونحن ندرك موقع سورية وأهميتها بالنسبة إلى لبنان، اللقاء يضع أسسا مع بداية التعاون لعدة قضايا".

هروب السجناء الفلسطينين ورد الفعل الإسرائيلي المنتظر

أكدت الشرطة الإسرائيلية أن 6 أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة عبر نفق حفروه أسفل السجن. السجناء هم خمسة من حركة الجهاد الإسلامي وواحد من حركة "فتح".

وعن هذا الموضوع قال المحلل السياسي الفلسطيني، إيراهيم المدهون لبرنامج" بلا قيود":

"شكلت العملية صدمة لدى الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، وهي دليل على تراجع المستوى الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي بشكل كبير، وتطور نوعي لدى المقاومة الفلسطينية والإرادة والعقلية الفلسطينية، وهذه العملية تظهر مدى جحيم هذا السجن حيث فضل الأسرى الموت على البقاء في السجن الإسرائيلي".

التفاصيل في الملف الصوتي...

تقديم: نغم كباس – شيماء ثامر

إعداد: حيدرة عجيب