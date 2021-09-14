الزبيدي بين الحياة والموت في انتظار تحرك دولي لإنقاذه

أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن هناك تعتيم من قبل القوات الإسرائيلية حول الحالة الصحية للأسرى الأربعة الفارين من سجن جلبوع كما أنهم منعوا المحامين من لقائهم.

حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ومنسّق القوى الوطنية في الضفة الغربية، عصام بكر لـ "بلا قيود":

"الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، تعرضوا لعمليات ضرب مبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومارسوا بحقهم أبشع أنواع التعذيب بحسب كل التسريبات والصور التي التقطت بشكل سريع من قاعة المحكمة التي عرضوا عليها بما فيها الأسير، زكريا الزبيدي، الذي تعرّض لعمليات ضرب مبرح، هناك أخبار تشير إلى كسر في الجزء الأيسر من وجهه وكسر وتضرر في قدمه ونقله إلى المشفى في حالة صحيّة حرجة، ودولة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن هذه سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها بحق الأسرى".

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الأسد في موسكو... أولى زياراته الدولية بعد ولايته الرابعة

اختار الرئيس السوري بشار الأسد العاصمة الروسية موسكو لتكون محطته الدولية الأولى بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، إذ بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تطهير جميع الأراضي السورية من الإرهاب إضافة إلى النهوض بالوضع الاقتصادي حسب ما كشف لـ"سبوتنيك" مصدر سوري مطلع على المباحثات السرية بين الرئيسين.

وحول هذا الموضوع قال لـ"بلا قيود":

"رئيس مركز البحوث الاجتماعية والسياسية "اسبكت"، الروسي، غيورغي فيدروف: "من الطبيعي أن يتوجه الرئيس السوري إلى موسكو لأنها الشريك الاستراتيجي لبلاده وأنقذتها من الدمار والإرهاب حتى أصبحا رفيقا سلاح، والمطلوب من روسيا في المرحلة المقبلة، أولا، أن تكون ضامنا للأمن والاستقرار في تلك المنطقة، وثانيا، تشكيل تحالف اقتصادين وثالثا، الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي للشعب السوري".

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كباس وفرح القادري

إعداد: حيدرة عجيب