الحجلاوي لـ"سبوتنيك": نرفض تعليق الدستور التونسي ونحن مع الاستفتاء

نناقش في الحلقة: اجتماع بين بلينكين ووزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، إسرائيل تقدم عرضا لإيران بشأن ملفها النووي، خمسة أحزاب في تونس ترفض تعليق الدستور، استهداف مركبات الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا.

أعربت خمسة أحزاب تونسية عن رفضها الدعوات لتعليق الدستور، مطالبةً الرئيس قيس سعيّد "بالالتزام بتعهداته واحترام الدستور واليمين الذي أداه قبل توليه مهامه على رأس الدولة".

وحول هذا الموضوع، قال النائب في البرلمان التونسي عن "التيار الديمقراطي"، لسعد الحجلاوي لـ "بلا قيود":

"رفضنا تعليق الدستور لأن الدستور هو الميثاق الذي يربط بين الحاكم والمحكوم وبالتالي لا يمكن لحاكم فاز بموجب الدستور أن يطالب بتغييره ولكن يمكن مناقشة بعض الفصول التي لا تتماشى مع واقع البلاد، والحل برأيي الآن أن نبقى تحت سقف الدستور ثم نذهب إلى استفتاء يتناقش فيه الجميع دون أن يفرضه رئيس الجمهورية، مثلا حول تغيير النظام السياسي ليكون معدلا".

إسرائيل تضع إيران أمام خيارات أحدها عسكري

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن أمام إيران 3 خيارات لتتعايش بلاده مع اتفاق نووي جديد لإيران، الأول أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عنه، والثاني، أن يكون لدى واشنطن خطة بديلة تتضمن ضغوطا اقتصادية واسعة على إيران، في حال فشلت المحادثات، والثالث، العمل العسكري.

وحول هذه التصريحات، قال المحلل السياسي الإيراني، سمير شوهاني لـ "بلا قيود":

"حسب المسؤولين الإيرانيين لن يكون هناك أي اتفاق نووي جديد ولن يضاف أي بند إضافي بل هي عودة إلى الاتفاق الموقع، إسرائيل ربما تعتبر وجود اتفاق آخر وفق تفاهمات جديدة حصلت عليها من الولايات المتحدة ربما، ولا يمكن اعتبار تصريحات غانتس عرضا لإيران لأنه لا يوجد أي اتصال بين الجانبين لامباشر ولا غير مباشر، أما بالنسبة للضغط الاقتصادي فهو أثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الإيراني ولكنه لن يجبر طهران على تغيير الاتفاق".

التفاصيل في الملف الصوتي...

إعداد: حيدرة عجيب وتقديم: نغم كباس