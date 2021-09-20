هجوم بيرم وتغييرات أمنية ملحة لحماية المؤسسات التعليمية

موضوعات الحلقة: قتلى وجرحى في هجوم مسلح على جامعة بيرم الروسية، أزمة سياسية بين فرنسا وبريطانيا، تقدم "الحزب الحاكم" في انتخابات مجلس الدوما الروسي، اعتقال جميع الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، الولايات المتحدة تهدد لبنان بفرض عقوبات في حال استمراره شراء النفط الإيراني.

تكرّرت الهجمات على المؤسسات التعليمية في روسيا خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها الهجوم المسلّح الذي استهدف الجامعة الحكومية في بيرم، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، فيما تمكّنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على منفّذ الهجوم البالغ من العمر 18 عاما.

حول هذا الموضوع، قال العقيد الروسي، أليكسي تريفونوف لـ "سبوتنيك":

"سبق أن تم في روسيا تشديد قانون حيازة الأسلحة بعد حادثة مماثلة في قازان، عندما تم إطلاق النار على تلاميذ في المدرسة. السؤال هنا، هل الذي أطلق النار في بيرم حصل على السلاح بشكل قانوني؟ المسألة هنا لا تتعلق بتشديد قانون حيازة الأسلحة، بل بالاختبارات الدقيقة جدا للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على ترخيص لامتلاك سلاح، بما في ذلك تشديد الاختبارات النفسية ذات الصلة. يجب أن تكون هناك حراسة أمنية فعالة، أي لا ينبغي أن يكونوا من كبار السن المتقاعدين بل اختصاصيون من خريجي مؤسسات أمنية متخصصة بهذا الشأن، نحتاج لأشخاص أقوياء بدنياً ويتقاضون رواتب مقابل إمكانياتهم في توفير الحماية المطلوبة، كما يجب أن توضع بوابات دوّارة كجاحز قبل الدخول".

لبنان تحت الضغط... إما العقوبات وإما النفط الإيراني

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على لبنان في حال استمراره بشراء النفط الإيراني.

وحول هذا الموضوع قال رئيس الاستشارية للدراسات، الدكتور عماد رزق لـ"بلا قيود":

"الولايات المتحدة ومنذ سنوات تمارس الضغط على لبنان وعلى دول الخليج لتمنعها من مساعدته، كما فرضت عقوبات على مسؤولين لبنانيين وفي مقدمتهم جبران باسيل رئيس أكبر كتلة نيابية وهذا دليل على أن واشنطن تمارس الابتزاز السياسي، وهذا التهديد اليوم يدخل في إطار التهويل الأمريكي والحرب النفسية والإعلامية لتحسين شروط التفاوض مع الإيراني قبل العودة إلى مفاوضات فيينا، وحول دور إيران في المنطقة".

تقديم: فرح القادري ونغم كباس

وإعداد: حيدرة عجيب