تفاصيل اللقاء الإيراني- السعودي في نيويورك

موضوعات الحلقة: حركة "طالبان" تطالب بتعبين سفير لها في الأمم المتحدة؛ أردوغان يقول: "لا يمكن السماح باستمرار الأزمة السورية"؛ المواطنون اللبنانيون عاجزون عن تجهيز أطفالهم في بداية العام الدراسي؛ لقاء سعودي-إيراني.

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن لقاء سعودي- إيراني بمقر السفير العراقي في نيويورك.

عن أهم ما جاء في هذا اللقاء قال المحلل السياسي الإيراني، محمد حسين خليق لـ"بلا قيود":

"حسب ما وصلنا من مصادر مطلعة على اللقاء فإن الاجتماع ارتكز على موضوعين: أولهما، تخفيف التوتر واتخاذ إجراءات في هذا السياق؛ وثانيهما، تطمين إيراني بأن الملف النووي لا يمس الأمن والاستقرار في المنطقة. إن مكان انعقاد الاجتماع في منظمة دولية له دلالات مسبقة، ما يعني آن الأوان بعد كل هذا الخلاف والدمار إيجاد حلول لكل الملفات التي يختلف عليها الطرفان وبشكل مباشر دون وسطاء، ودلالات لاحقة، هي وجود إرادة جدية بين هذه الأطراف لحل الأزمات وهذا سينعكس إيجابا على جميع الملفات العالقة".

قبيل لقائه بوتين... أردوغان يدعو لإنهاء الأزمة السورية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي إلى إنهاء الأزمة السورية وعدم السماح باستمراها 10 سنوات أخرى.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو لـ"بلا قيود":

"تركيا تريد ترسيخ سياسي بما يتوافق مع مصالحها وهنا سيحصل السجال السياسي بين موسكو وأنقرة حول ضرورة وضع خطوط حمراء، بالطبع هناك رسائل تركتها دمشق لدى موسكو لإيصالها بما أن التواصل المباشر مع أنقرة مقطوع، وربما هذا سيكون بداية الطريق في الحل السياسي ولكن لا نستطيع الذهاب بعيدا بالآمال لأن الأمر يحتاج للوقت لاسيما وأن تركيا لديها عدة مشاكل أمنية في الملف السوري".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

تقديم: نغم كباس وفرح القادري

إعداد: حيدرة عجيب