محادثات بين قائدي الجيشين الروسي والأمريكي

نناقش في حلقة اليوم: محادثات بين قائدي الجيشين الروسي والأمريكي، رسائل إسرائيلية إلى مصر حول تبادل الأسرى، أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تبحث الوضع في أفغانستان.

لقاء يجمع قائدي الجيشين الروسي والأمريكي لتهدئة الصراع

اجتماع بين قائدي الجيشين الأمريكي والروسي في محادثات مباشرة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019، دام لست ساعات، تطرّق فيه الجانبان إلى بحث سبل تخفيف المخاطر على المنطقة بعد الانسحاب من أفغانستان وكذا التطرق إلى عدة ملفات على رأسها الملف السوري، فكيف سيؤثر هذا اللقاء على العلاقات الثنائية بين البلدين؟

حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمختص بالشأن الروسي، أندريه أونتيكوف لـ "بـلا قيـود":

"إن الحوار مستمر بين وزارة الدفاع الروسية والأمريكية، وهذا اللقاء مهم جدا بسبب وجود عدة خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأيضا بسبب تصادم المصالح بين هاتين الدولتين، ولا أستبعد أن الجانب الروسي قد طرح موضوع الحلف الجديد (أوكوس) المضاد للصين الشعبية، ويبحث عن إجابة لعدة تساؤلات وأيضا آفاق التطورات في أفغانستان".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير مركز العربي للدراسات الاستراتيجية لـ "بـلا قيـود":

"أعتقد أن هذا اللقاء هام جدا، وجاء في إطار المصلحة المشتركة وأيضا الترتيبات الأمريكية الجديدة، خاصة بعد الانسحاب من أفغانستان، والأخيرة تريد تهدئة الأوضاع خاصة في منطقة آسيا وإحداث حالة من التوازن في علاقاتها مع الجانب الروسي وما يتعلق منها في الجانب الأمني، والملف السوري ربما يكون على رأس الملفات حول التنسيق المشترك بين الجانبين وفيما يتعلق بتهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وروسيا تمتلك اليد العليا في المنطقة وفي الأزمة السورية".

إسرائيل أمام شروط "حماس" حول صفقة تبادل الأسرى... فهل ستستجيب؟

تطورات جديدة تتعلق بملف تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، بعد تلقي القاهرة رسائل وصفتها بـ "المفاجئة وغير المسبوقة" من إسرائيل لإعادة تحريك الملف بعد جمود استمر شهورا، فهل فعلا الأرضية الآن، مهيئة لإتمام الصفقة وستستجيب إسرائيل لشروط "حماس"؟

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حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، لـ "بـلا قيـود":

"إنها رسائل إيجابية وهناك خطوات كبيرة قد تم المضي بها في مباحثات ملف تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية، في محاولة لإعادة بناء الثقة والعمل على دفع عملية السلام بشكل كامل، وأعتقد أن الأمر من حيث مبدأ التبادل قد تم، ولكن تبقى التفاصيل التي تتعلق بعدد الأسرى في الصفقة وأسماؤهم بالإضافة إلى الإجراءات التي ستتخذ تمهيدا لإتمامها في الانتظار، خاصة وأن القاهرة وسيط ذكي ورشيد وصانع للسلام".

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كبّاس وفـرح القادري

إعداد: حيدرة عجيب