خبير: الانفصام السياسي في الداخل اللبناني حاد والوقت لا يسمح بإعلان "التعبئة"

نناقش في هذه الحلقة: "حزب الله" اللبناني يعلن التعبئة ضد الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن المجتمع الدولي يعمل لإقامة الدولة وإسرائيل تدمر هذه الجهود، تأجيل الانتخابات التشريعية في ليبيا، السفير القطري يبدأ أعماله في السعودية.

تداولت وسائل إعلام أن "حزب الله" اللبناني أعلن التعبئة العامة ضد الولايات المتحدة بالتزامن مع التحضيرات لخوض الانتخابات البرلمانية اللبنانية.

وعلق مدير مركز "مرايا" للدراسات الاستراتيجية، الياس المر على الموضوع بقوله لـ"بلا قيود":

"الوقت لا يسمح بإعلان تعبئة سواء بالمعنى العسكري أو غيره، والجميع يعلم بأن التواجد الأمريكي في المنطقة وفي لبنان هو حاضر وفاعل سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي، و"حزب الله" وبعض الأطراف اللبنانية يرون بأن هذا التواجد لا يصب في مصلحتهم أو في المصلحة الوطنية، وأن مواجهة التدخلات الأمريكية ستكون مشروعا حاضرا بشكل دائم على أجندة "حزب الله" وكافة القوى اللبنانية الوطنية، الانفصام السياسي في الداخل اللبناني موجود وحاد كما أنه من الصعب أن تلتقي وجهات النظر في مكان ما".

تأجيل الانتخابات التشريعية في ليبيا

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أن المجلس أعد "قاعدة دستورية" واقترح تضمينها في الإعلان الدستوري، وكذلك اقترح إجراء "انتخابات برلمانية لإنشاء مجلس أمة من غرفتين (الشيوخ والنواب) في 24 ديسمبر/ كانون الأوَل المقبل".

وحول هذا الموضوع قال أمين عام رابطة الدبلوماسيين الليبيين سعادة السفير سالم قواطين لـ "بلا قيود":

"الغاية من هذا القرار الوصول للمناح والوقت المناسبين لاجراء انتخابات رئاسية تليها تشريعية، فهذا بنظر الشعب الليبي مقبول إذا كان هناك تحديد لتواريخ معينة لإجراء الانتخابات ونرى أن الدول العربية تستطيع أن تساعد ليبيا من خلال اتخاذ موقف بأن تأخد يتوافق مع مايريده الشعب الليبي وأيضا ضد التدخل الأجنبي ووجود المرترقة والمساهمة في إحلال الديمقراطية الحقيقة ولانريد أي تدخل سلبي من أي دولة".

التفاصيل في التقرير الصوتي.

إعداد: حيدرة عجيب وتقديم: نغم كباس