التوتر يخيم من جديد على علاقات روسيا بحلف "الناتو"

نناقش في هذه الحلقة: "حزب الله" اللبناني يتهم "حزب القوات اللبنانية" بجر البلاد نحو حرب أهلية، توتر أمني بين الجيش العراقي والحشد الشعبي بعد تهديده الإمارات، روسيا تعلق عمل بعثتها الدائمة في الناتو، اجتماع ثلاثي "قطري إماراتي سعودي" حول العلاقات مع إيران، السعودية توظّف النساء في هيئة الأمر بالمعروف.

لم تتأخر روسيا في اتّخاذ موقف حازم على خلفية طرد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لثمانية من دبلوماسييها، وقامت بتعليق عمل بعثتها لدى الحلف وإغلاق مكاتبه في موسكو، في ظل توتر العلاقات مع الكتلة العسكرية الغربية، ويبدو أن ردّ موسكو جاء بشكل سريع دون تأخير. وازداد هذا التوتر بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الروسي، ألكسندر جيلين لـ "سبوتنيك":

"إذا أراد قادة الناتو السلام لأبنائهم وأحفادهم، يجب عليهم بناء العلاقات بطريقة مختلفة تمامًا، وليس السعي لتفاقمها وتأزمها، وفيما يتعلق بتعاون الناتو مع روسيا، لقد كان ذا طبيعة رسمية تمامًا خلال السنوات القليلة الماضية، ولدى روسيا تمثيل في مقر الحلف، وكذلك هناك ممثلون للناتو في موسكو. لكننا لم نر من جانب الحلف نية للتحرك نحو التقارب وتعزيز التعاون، أو نية لحل قضايا تعزيز الأمن الدولي، أي أن كل آليات التعاون هذه تحولت إلى نوع من الخيال".

السعودية تعزز تمكين المرأة

تزيد السعودية من مشاركة المرأة في مختلف المجالات إذ تعتزم رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توظيف النساء بالهيئة.

وفي حديث لـ بلا قيود"، قالت مي صالح المزيني، المؤسسة والمديرة التنفيذية للمركز العربي لتمكين المرأة:

"المرأة السعودية دخلت في مختلف المجالات لأن هناك توجه لدى المملكة لتمكين المرأة وفق رؤية 2030 ودخولها في المجال العسكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالأمر الجديد".

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كبّاس وفرح القادري.

إعــداد: حيدرة عجيب.