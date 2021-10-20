خبير: لا جدوى من خطة ميقاتي دون برنامج إصلاحي

تناقش الحلقة الموضوعات التالية: تفجير إرهابي في دمشق، انطلاق محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان بمشاركة "طالبان"، اعتقالات في مواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل، محادثات لبنانية مع صندوق النقد الدولي.

تحدث رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي عن خطة سيناقشها مع صندوق النقد الدولي بهدف إخراجه من أزمته الاقتصادية الحادة.

وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي اللبناني، إيلي يشوعي قال لـ"بلا قيود":

"تصريحات ميقاتي لا تعني شيئا لأي أحد، فهو يتكلم عن خطة لم يفصح عن مضمونها كما أن اللبنانيين لا يدرون ما هي خطته وبرنامجه، كما أنه لا يستطيع الذهاب إلى صندوق النقد الدولي خالي اليدين بل يجب عليه أن يكون متسلحا ببرنامج بعد القيام بعرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب والرأي العام اللبناني، وإن تشكيلة الوفد المفاوض تحتوي على وجوه مسؤولة بشكل مباشر عن انهيار النظام المصرفي اللبناني، فكيف لها أن تذهب وتفاوض مؤسسة مالية دولية على أزمة كانوا السبب الرئيسي فيها، وهذا يعتبر تناقض كبير، وبرأيي البرنامج الإصلاحي يجب أن يرتكز بصورة أساسية على ثلاثة نقاط أولها تنقية النظام المصرفي أي أنه يجب مطالبة أصحاب المصارف بتعويم رأس مالهم بواسطة حساباتهم المصرفية الشخصية، أما ثانيا فيجب إعادة بناء الرأس المال الوطني ،وأخيرا إرساء نظام ضريبي قائم على الضرائب الشخصية والتخفيف قدر الإمكان من الضرائب الغير مباشرة".

تفجير إرهابي في دمشق

أفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، علي هاشم، أن 14 على الأقل قضوا في تفجير إرهابي استهدف العاصمة السورية.

وحول هذا الموضوع قال الخبير الأمني السوري، محمود عبد السلام:

"هناك رسائل أرادوا إيصالها من الخارج للجهات المسؤولة في سوريا، ولا يمكن تجاهل أن جميع الاستحقاقات الدولية التي جرت سابقا رافقها سفك للدم السوري وهذا التفجير يأتي بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية ولو أن ماحققته من إنجازات حتى الآن تبقى شكلية، من جهة أخرى نتائج الإنتخابات المزورة في العراق التي تهدف إلى إخراج محور المقاومة منه، أضف إلى ذلك مافعله سمير جعجع في الطيونة ببيروت وتهديده لرأس المقاومة، وسوريا طرف في هذه المقاومة لذلك بعد هذا التفجير فإن الدولة السورية مطالبة بالضرب بيد من حديد للمجاميع الإرهابية وإنهاء وجودها في الشمال الشرقي والغربي وتحرير محافظة إدلب بالكامل ودحر المحتل الأمريكي والتركي".

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كباس

إعداد: حيدرة عجيب