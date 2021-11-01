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    زيارة مفاجئة لرئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية للإمارات

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    نناقش في هذه الحلقة: السلطات الجديدة في السودان تتودد لموسكو، وزير المياه اللبناني يتحدث عن أزمة مياه وشح الموارد المائية، زيارة مفاجئة لرئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية للإمارات، الجزائر يعيد تقييم اتفاقية الشراكة مع أوروبا وفق مبدأ "رابح-رابح".

    بحث رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية سيادة اللواء، ماجد فرج، مع نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العلاقات الثنائية على هامش فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020".

    وبخصوص دلالات وأهمية هذه الزيارة قال الكاتب المحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي لـ "بلا قيود":

    "زيارة شخصية فلسطينية من العيار الثقيل إلى الإمارات تدل على أن فلسطين متمسكة بعمقها العربي  ولن تكون إلا في الحاضنة العربية وجاءت وفق رؤية السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية الحريصة على أن تكون دائما علاقات فلسطين مع الأمة العربية بمنتهى القوة والصلابة، استقبال سمو الشيخ محمد بن راشد له وزيارتهما الجناح الفلسطيني في "إكسبو دبي 2020" لفتة وإشارة واضحة من رجلين لهما قيمتهما المرموقة لدى كلا الجانبين الإماراتي والفلسطيني بأن الدولتين على قلب رجل واحد ولايمكن أن يكون للإمارات أي توجه يضر بالقضية الفلسطينية".

    خبير جزائري: إلغاء اتفاقية الشراكة خسارة فادحة لأوروبا

    قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق نظرة سيادية ومقاربة "رابح ـ رابح".

    وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، وليد بن قرون:
    "هذه الاتفاقيات مجحفة بحق الجزائر ولطالما شددت الجزائر على مراجعتها بدقة بما يخدم مصحلة الشعب وللأسف هذا لم يلق آذانا صاغية لدى دول الاتحاد الأوروبي بل قوبل بالتشكيك بمدى حسن نية الجزائر واتهامها بتفضيل الشريك الصيني والروسي وعدم احترام مصالح أوروبا لاسيما على المستوى التجاري، وهذه صراع اقتصادي أدركت أبعاده الجزائر لذلك أبرمت اتفاقيات استراتيجية مع دول كبرى لتكون بعيدة عن خدمة مصالح جهات خارجية على حساب مصلحتها القومية وفي حال رفض الاتحاد الأوربي تعديل الاتفاقية سيخسر الكثير بينما الجزائر ستوفر العملة الصعبة وتوفر فرص وتزيد من الإنتاج الداخلي، وبرأيي أوروبا لايمكنها الإستغناء عن الشريك الجزائري".

    التفاصيل في الملف الصوتي.

    إعداد وتقديم: نغم كباس

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