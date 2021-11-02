حل قطري للأزمة بين لبنان ودول الخليج

الموضوعات: وزير الخارجية القطري يتدخل لحل الأزمة مع دول الخليج وبوغدانوف يؤكد للسفير اللبناني دعم روسيا للحكومة؛ تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا والقوات الروسية تنفذ تدريبات عسكرية في تلك المنطقة؛ الرئيس التونسي يوعز بإصلاح القضاء.

أبلغ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال لقاء جمعهما بأنه سيوفد وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت لبحث سبل حل الأزمة القائمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية.

حول أهمية هذا التدخل القطري قال رئيس لجنة "السلم" اللبناني، جميل صافية لـ"بلا قيود":

"هذه الزيارة تأتي بطلب أمريكي حتى لا تدخل الولايات المتحدة مباشرة بوساطة، خاصة وأن هناك تنافسا سعوديا- قطريا في الكثير من ملفات المنطقة مثل الملف اليمني والعلاقة مع إيران، وهناك مسلمات في لبنان ليست بقرار من ميقاتي أو قرداحي أو الحكومة بل بيد "حزب الله" وإيران ويمكن أن نقول قليلا سورية، والأزمة لا تتعلق بتصريح الوزير بل بالحصار في مأرب والمفاوضات مع إيران وما يجري في الإقليم، وأعتقد أن الأزمة ستحل قريبا وتعود العلاقات كما كانت عليه وستسفر هذه المفاوضات عن مخرج يحفظ ماء الوجه للسعودية التي دخلت في عمق المعركة مباشرة دون تسلسل، فلم يبق لديها شيء تهدد به لذلك أتوقع الوصول إلى تسوية مع الوزير القطري".

القضاء التونسي يتجه نحو الإصلاح

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال إلى إحداث إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته مؤكدا أن أغلبية القضاة شرفاء.

وحول ضرورة هذا القرار قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، الأستاذ منير بن صالحة لـ "بلا قيود":

"لا بد من إصلاح القضاء وقرار الرئيس وجوبي ومنتظر جدا لأن القضاء في تونس يعيش أزمة كبرى، وعند قول أزمة القضاء فنحن لا نتحدث عن القضاة لأن هناك فرق بين القضاء والقضاة، وإن الأزمة لا تتعلق بالقضاة وإنما بمنظومة القضاء والعدالة المتمثلة من القضاة والمحامين وأعوان التنفيذ والأمن، وبالتالي لا بد من إصلاح كامل هذه المنظومة لأنها بدأت تدخل منعطفاً خطيراً جعلها قاصرة وعاجزة عن إرجاع الحقوق إلى أصحابها، والهدف من إصلاحها هو إرساء عدالة حقيقية وقضاء مستقل لا يعمل بالتعليمات أو يأتمر من الساسة والسياسين، وإن هذا هدف وطني مشروع يهدف إليه رئيس الجمهوية لأنه أكثر الناس علما بأنه لايمكن للبلد أن يتقدم دون قضاء قوي ومستقل".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس