خوفا من التضخم..."طالبان" تتخذ قرارا لتعزيز العملة الأفغانية

قررت حكومة "طالبان" حظر التعامل بالعملات الأجنبية في البلاد واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك القرار بهدف دعم العملة الوطنية.
وحول أهمية هذا القرار، قال الخبير بالشأن الأفغاني، حمزة مؤمن حكيمي، لـ"بلا قيود": "هذا القرار صائب وذكي لدعم العملة الأفغانية، لأن هناك تخوف من تضخم قد يصيب العملة في الأسواق، وعدة مرات حاولت الحكومة السابقة إصدار مثل هذا القرار لكنها فشلت خاصة وأن معظم الأسواق تتعامل بالدولار ما أدى إلى تراجع العملة الوطنية لكن طالبان إذا نفذت القرار بصرامة فإن العملة ستتحسن والأسواق ستتجه للاستقرار".
فلسطين تعرّف العالم بهويتها من خلال "إكسبو دبي 2020"
افتتح الجناح الفلسطيني في "إكسبو دبي 2020" أبوابه لاستقبال الزوار الذين يستمتعون بفعاليات ترفيهية ونشاطات متميزة تعرفهم بتاريخ وحضارة دولة فلسطين.
وحول الجناح الفلسطيني، قال مدير الجناح، محمد جبر، لـ"بلا قيود": "تأتي هذه المشاركة انطلاقا من حرصنا على تعريف العالم بالتراث والهوية الفلسطينية وعرض فرص التجارة والاستثمار الممكنة بين فلسطين وبقية دول العالم المشاركة ليكون الجناح منصة للزوار أيضا من أجل تقديم مشروعاتهم من خلاله، وسنقدم للزوار برامج ترفيهية وعروض فنية وأفلام وثائقية".
التفاصيل في الملف الصوتي...
تقديم: نغم كباس
إعداد: حيدرة عجيب
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