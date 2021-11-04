خوفا من التضخم..."طالبان" تتخذ قرارا لتعزيز العملة الأفغانية

الموضوعات: أزمة الوقود قد تعزل لبنان عن العالم، "طالبان" تحظر التعامل بالعملات الأجنبية، إقرار أول قانون عربي لحماية الأمن السيبراني، بناء الجناح الفلسطيني في "إكسبو 2020 دبي" من حجارة القدس.