تركيا تبني السدود وسوريا والعراق يدفعان الثمن

الموضوعات: اعتماد لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ردود الفعل العربية والدولية على محاولة اغتيال الكاظمي، الجامعة العربية تلتقي البرهان لحل الأزمة في السودان، خلاف إسرائيلي حول إعادة يهود إثيوبيا إلى تل أبيب، تركيا تزيد من بناء السدود على نهر دجلة.

أعلنت تركيا عزمها بناء السدود على نهر دجلة للسيطرة على هدر المياه، ما أثار مخاوف الشعبين العراقي والسوري لما لذلك من تأثير على النهر الذي يعتبر شريان الحياة.

وحول هذا الموضوع، قال الجيولوجي والمختص بالموارد المائية، عزيز ميخائيل لـ" بلا قيود":

"هذا النهر دولي مشترك بين سوريا والعراق وتركيا وتصريفه السنوي 18.3 مليار متر مكعب سنويا عند دخوله إلى الحدود السورية، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها تركيا ببناء سدود ضخمة على نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى انخفاض كبير في منسوب هذه الأنهار، فقد انخفض منسوب نهر دجلة 60% إلى 8 مليار متر مكعب سنويا، وهذا سيؤدي إلى عدم القدرة على استصلاح الكثير من الأراضي المروية الصالحة للزراعة في كل من سوريا والعراق لاسيما المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والقطن، كما سيؤدي إلى زيادة الملوحة في الأراضي المستصلحة ما سينعكس سلبا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا على كل المنطقة، وأيضا سيؤدي إلى تراجع إمكانية تأمين مياه الشرب للسكان بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى التضرر الكبير الذي سيحدث في الثروة السمكية، وكذلك ضعف توليد الطاقة الكهربائية، وكل هذا لأن تركيا لا تلتزم بالمعاهدات الدولية".

دعم دولي للانتخابات في ليبيا

بدأت ليبيا بخطى حثيثة تتجه نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط دعم دولي واضح لإنجاحها.

ومن خلال برنامج "بلا قيود"، كشف أستاذ العلوم السياسية في جامعة "عمر المختار"، الدكتور يوسف الفارسي، أنه ترشح للانتخابات البرلمانية، إذ قال:

«ترشحت للبرلمان القادم ورؤيتي ستركز على الأمن والرفاهية ومكافحة الفساد، وصفتنا ستكون متعلقة بالسلطة التشريعية وليست التنفيذية ولكن سنساهم بإحداث تغيير في التشريعات تساهم بتحسين حياة المواطن الليبي لإعادة الأمن والاستقرار والبناء والعمل على تذليل المشكلات التي يعاني منها الشعب".

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، رأى الفارسي أن المشير خليفة حفتر هو الأوفر حظا بالفوز بمنصب الرئاسة من بين جميع المترشحين.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس