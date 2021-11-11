المواطن اللبناني يحصد نتائج تعليق جلسات الحكومة

الموضوعات: استمرار توقف عقد جلسات الحكومة اللبنانية، الائتلاف الحكومي في إسرائيل ينتقد القائمة العربية الموحدة، أردوغان يعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، روسيا تساهم ببناء 20 محطة لتحلية المياه في الحسكة السورية، إيران تقر قانونا جديدا لزيادة عدد الولادات و"هيومن رايتس" تعتبره خطرا على المرأة.

تستمر الحكومة اللبنانية بتعليق جلساتها على خلفية قضية التحقيق بتفجير مرفأ بيروت ماينعكس سلبا على المستوى المعيشي والخدمي للمواطن فما مصير الحكومة في حال استمرار هذا التعطيل؟

حول هذا الموضوع قال رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية، هيثم مزاحم لـ"بلا قيود":

"هذا الوضع غير طبيعي ويضر بالبلاد والاقتصاد ويؤدي إلى تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار وعلى مصالح الناس لكنها لن تصبح حكومة تصريف أعمال وأعتقد أنها ستحل قريبا".

المشري يرفض قانون الانتخابات الليبي ويعقد اجتماعا مغلقا مع أردوغان

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مباحثات مغلقة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، استمر ساعتين. في وقت أعرب فيه عن رفضه التام لقانون الانتخابات في بلاده.

وحول الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للمشري ومدى تأثيره على العملية الانتخابية قال المحلل السياسي الليبي، أحمد الفيتوري لـ "بلا قيود":

"المشري شخصية لاتمثل أحدا وهو رجل لتركيا في ليبيا أكثر مما هو ليبي وأستبعد أن يقوم أردوغان بتقديم أي نوع من الدعم له، وبالرغم من أنه يرفض قانون الانتخابات إلا أنه لايستطيع إعاقة الانتخابات لأنها تتم بإرادة دولية وأمريكية".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس