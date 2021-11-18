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    خبير أمني سوري: روسيا لوحدها لاتستطيع ردع إسرائيل

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    نناقش في حلقة اليوم: وفاة أسير فلسطيني نتيجة الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية، روسيا ترسل 3 طائرات مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني وتحمل الولايات المتحدة مسؤولة المجاعة المقبلة، روسيا تدعو إسرائيل لوقف اعتداءاتها على سوريا.

    أعربت روسيا عن استيائها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا داعية الطرف الإسرائيلي لاحترام السيادة، وسلامة الأراضي السورية ووقف الهجمات فورا.

    وحول هذا الموضوع قال الخبير الأمني السوري، محمود عبد السلام لـ"بلا قيود":

    "إسرائيل كثفت من هجماتها بالفترة الأخيرة لأنها تعي أن الملف السوري يتجه للحل، وروسيا تريد أن تنهي الأزمة لتتفرغ إلى مرحلة الاستثمار والالتفات للأمور الاقتصادية، ومناشداتها لوحدها ليست كافية لأن إسرائيل لاتقيم وزنا لا لنداء ولا لاتفاقات ولا حتى لقرارات دولية، والمطلوب تفعيل منظومة "إس 300" ليستخدمها الجيش السوري في التصدي لأي عدوان جديد".

    روسيا تساعد الشعب الأفغاني على تحمل مجاعة مقبلة

    أرسلت روسيا ثلاث طائرات لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني محذرة من مجاعة مقبلة على البلاد.

    وعلق الخبير بالشأن الأفغاني، طارق محيي الدين، على هذه الموضوع بقوله لـ"بلا قيود":

    "مبادرة الجانب الروسي جيدة وتدل على إدراك موسكو بحقيقة الأزمة التي تواجهها أفغانستان والتي من الممكن أن تؤدي لكارثة إنسانية خطيرة تأتي إثر التقاعس الدولي الأمريكي والغربي على وجه التحديد وجراء التفاعل مع المتغيرات في البلاد لا سيما السياسية، وإن الإدارة الأمريكية تدرك أنها تركت أفغانستان في وضع أسوأ مما كانت عليه منذ 20 عام  لكنها تملصت من مسؤولياتها عندما سحبت قواتها من هناك، وإن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تنذر بمجاعة حقيقية جراء الوضع الإنساني السيء، ومن المتوقع أن لا تلقى مناشدات روسيا للولايات المتحدة أي آذان مصغية".

    التفاصيل في الملف الصوتي.

    إعداد وتقديم: نغم كباس

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