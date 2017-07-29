متى يقرر الراعي الأميركي حل الأزمة الخليجية ؟

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر لن تدخر جهدا للتغلب على الإجراءات، التي اتخذتها دول عربية ضدها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة هي المنصة الصحيحة للبدء بذلك.

وبحث وزير الخارجية القطري خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم الجمعة 28 يوليو/تموز الجاري، مستجدات الأزمة الخليجية وكافة الإجراءات التي اتخذتها كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر ضد قطر.

ووصف عبد الرحمن آل ثاني، الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول ضد بلاده، بالإنتهاكات الخطيرة للمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، حرص قطر على اتباع نهج الحوار لحل الأزمة الخليجية، واستعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار مع دول الحصار لحل الأزمة، بشكل مبني على أسس احترام القانون الدولي وسيادة دولة قطر.

وقال "إننا اجتمعنا مع العديد من المسؤولين في الأمم المتحدة، وشرحنا لهم كيف قامت هذه الأزمة على أسس ضعيفة وهي اختراق إلكتروني، والذي بنفسه يعتبر إرهابا إلكترونيا تجاه دولة قطر"، مشددا على أن لمجلس الأمن والجمعية العامة دورا خاصا إذا استمرت هذه الأزمة والإجراءات ضد بلاده.

هل بإمكان الامم المتحدة المساهمة في حل الازمة الخليجية؟

يقول الباحث الاستراتيجي في شؤون الخليج د.وفيق ابراهيم في حديث لإذاعتنا بشأن تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أن قطرقد تلجأ إلى الأمم المتحدة كمنصة صحيحة لحل الأزمة مع جيرانها الخليجيي: الأمم المتحدة مؤسستان: الأمم المتحدة ومجلس الأمن ،وربما بالإمكان عن طريق الأمم المتحدة إذا سمحت بصدور موقف لصالح قطر أو لصالح الدول المناوئة لها، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة لن تسمح بصدور أي قرار يؤيد طرفا على طرف آخر، إلا من سياسة المحاور، أي أن يصدر فريق أميركي ما قرارا مؤيدا لقطر وفريق اخر إلى جانب السعودية.

منذ أن بدأت الأزمة الخليجية ونحن نشهد تذبذبا في مواقف السياسات الأميريكة الداخلية، أما لجهة مجلس الأمن الدولي فهو منظمة تسووية، وإذا لم يكن هناك اتفاق روسي أميركي ،فلن يصدر أي قرار. وفي الوقت الراهن تعتبر الولايات المتحدة أنها هي من نصبت هذه الأزمة وهي التي تجد لها حلا. ويبدو أنها لا تجد لها حلا في الوقت الحاضر. وليس هناك أي قرارات حاسمة بشأن هذه الأزمة، سواء من الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا الجامعة العربية التي لم تتجرأ إلا بإصدار بيان فقط.

أما الشكوى القطرية الحالية، فهي طريقة لإثارة ضجة إعلامية حول قطر للدفاع عنها. علما أن الولايات المتحدة وضعت حدودا لأزمة قطر، وهي غير قابلة للعلاج ،لا عسكريا ولا سياسيا في الوقت الراهن. لإنها منعت السعودية وبعض دول الخليج من أن تصعد عسكريا ،وطلبت إليهم أيضا التخفيف من حدود الإجراءات السياسية والإقتصادية. فالأزمة الخليجية ستبقى مندلعة من دون أفق، تنتظر الراعي الأميركي كي يجد لها حلا.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي