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19:40 05 يناير/ كانون الثاني 2018
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    قيادي يمني: ينبغي على الأمم المتحدة أن تدعو الأطراف المتنازعة إلى الحوار ووقف الحرب

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    ضيوف الحلقة: القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي وأمين عام المركز القانوني للحقوق الإنسانية والتنمية في اليمن هاشم شرف الدين.

    قالت مصادر سياسية يمنية، إن نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل، زيارة للقاء أطراف الأزمة في اليمن.

    وأشارت المصادر لوكالة "سبوتنيك" إلى أن معين شريم سيصل السبت، إلى صنعاء للتحضير لجولة جديدة من مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، بعد توقف دام أكثر من عام وأربعة أشهر، عقب فشل مشاورات الكويت في آب/ أغسطس  2016.

    الجيش السعودي
    © AFP 2017/
    الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا أطلق من اليمن تجاه نجران

    من جهة أخرى، انتقد التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء بعبارات شديدة اللهجة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، واتهمه بالانحياز للحوثيين.

    كما اتهم التحالف العربي، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، جماعة "أنصار الله" باستهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية.

      في حين قال مصدر عسكري يمني إن القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، أطلقت اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا نوع "قاهر تو إم" على قوات سعودية وأمريكية بالساحل الغربي.

    كما ذكر مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش واللجان الشعبية، أطلقت صاروخين على تجمعات للجيش السعودي في جيزان.

    هل يقود الضغط الدولي على دول التحالف إلى وقف الحرب في اليمن؟

     يقول القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، هناك تصعيد كبير من قبل العدوان، فيما يتعلق بتكثيف الزحف والقصف الجوي، وهذا واضح على الميدان وفي خطابهم الإعلامي. ما نقوم به هو عبارة عن حق الدفاع عن النفس، ونحن لا نستهدف سوى المواقع العسكرية السعودية ، وكل الادعاءات السعودية في استهداف المدنيين هي ادعاءات كاذبة، حيث أنه منذ بداية العدوان لم تنقل أي مشاهد لأي إصابات في أوساط المدنيين من الأطفال والنساء. ونحن لا يمكننا الجزم بعدم سقوط مدنيين، لكن من يتحمل أعباء ونتائج هذا العدوان هي السعودية، حيث أنها هي من أعلنت العدوان ،وهي من تصر على استمرار الحرب، كما أنها تستهدف اليمنيين بشكل متعمد عبر القصف الجوي والمدفعي والصاروخي ، كما يستخدمون العقاب الجماعي في إعلان الحصار على المناطق اليمينة.

    سلطنة عمان
    © Sputnik. Alexey Boitsov
    موقف عُمان الجيوسياسي من حرب اليمن وأزمة الخليج في عام 2017
     

    ويتابع البخيتي قائلا:فيما يخص مساعي نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، والذي يبدأ الأسبوع المقبل، زيارة اليمن  للقاء أطراف الأزمة في البلاد، نعم ستحصل هذه الزيارة غدا السبت، ولكن أنا أؤكد لك بأنه سيفشل، إذا لم يتم تغيير ولد الشيخ، وإذا لم يتم تغيير الأمم المتحدة لطريقة تعاملها مع الأزمة اليمنية، فينبغي على الأمم المتحدة أن تدعو طرفي النزاع إلى الحوار من أجل التوصل إلى وقف الحرب بشكل شامل، وتوجه الدعوة أيضا إلى كل المكونات السياسية الداخلية للعودة إلى طاولة الحوار من أجل العمل على سد الفراغ في السلطة التنفيذية ومن أجل تشكيل سلطة إنتقالية جديدة تكون مقبولة  من جميع الأطراف.  وإذا لم تقم بذلك، فإن دورها يبقى سلبيا ، ونحن لا نعول كثيرا على زيارة المبعوث الأممي، وستفشل  حتما هذه الزيارة.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي 

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    أخبار اليمن, اليمن
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