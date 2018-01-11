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19:25 11 يناير/ كانون الثاني 2018
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    ما سر التصعيد العسكري للمجموعات الإرهابية في سوريا؟

    حول العالم
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    ضيف الحلقة: عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد .

    أعربت وزارة الخارجية السورية اليوم الخميس 11 يناير/ كانون الثاني عن استغرابها إزاء إصرار حكومة باريس على الاستمرار بـ"حملة تضليل الرأي العام الفرنسي" إزاء ما يجري في سوريا وخاصة في محافظة إدلب.

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    ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي في الخارجية السورية نفيه القاطع الادعاءات عن استهداف القوات الحكومية للمشافي والمدنيين في محافظة إدلب، محملا السلطات الفرنسية المسؤولية عن "التذرع بالنواحي الإنسانية بهدف التعمية عن الفشل الذريع للسياسات التي انتهجتها إزاء سوريا".

    وأعرب المصدر عن استهجان دمشق لتبني الخارجية الفرنسية ادعاءات تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، مضيفا أن "وزارة الخارجية الفرنسية برهنت عن جهل كبير بما يجري في ريف محافظة إدلب، وبالتالي يجدر بها أن تعلم أن تنظيم "جبهة النصرة" مصنف من قبل الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية وأن ما يقوم به الجيش العربي السوري في تلك المنطقة هو لتحريرها من إرهاب "جبهة النصرة" والمنظمات الإرهابية الأخرى التابعة لها".

    فاسيلي نيبينزا مندوب دائم لروسيا لدى الأمم المتحدة
    © Sputnik. Grigory Sysov
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    وشدد المصدر على أن "جبهة النصرة" ليست طرفا في تفاهمات "أستانا"، وبالنتيجة فإن توفير الغطاء لهذا التنظيم الإرهابي يعني تقديم الدعم له، مما يشكل مخالفة واضحة وانتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية.

    وذكر المصدر بأن باريس ومدنا فرنسية أخرى تعرضت في السنوات الأخيرة لسلسلة هجمات إرهابية، محذرا من أن الإرهاب التكفيري يتخطى الحدود ويشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدولي برمته.

    كيف يبدو المشهد الميداني في سوريا على ضوء الانجازات العسكرية التي يحققها الجيش السوري بعد سيطرته  على تل سلمو آخر دفاعات "جبهة النصرة" في محيط مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب، بالإضافة الى السيطرة على قرى وبلدات في ريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي؟ وما هو سر التصعيد العسكري الحالي من قبل المجموعات الإرهابية ؟

    يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، هذا الأمر باعتقادي مرتبط بكل الوقائع والتطورات السياسية التي تحصل بالنسبة لسوريا، وخاصة فيما يتعلق بمؤتمر سوتشي المرتقب. في نهاية الأمر، من الواضح أن هناك تصعيدا من قبل المجموعات الإرهابية لإفشال هذا المؤتمر وإفشال أي حل سياسي ممكن، وأي حوار سوري — سوري.

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    © Sputnik. Morad Saeed
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    ويتابع الأحمد قائلا، في ظل هذه التطورات نلاحظ حدوث ثلاثة أمور ترافقت مع بعضها البعض.

    أولا: محاولة المجموعات الإرهابية الاختراق في منطقة حرستا بمحاولة الوصول إلى إدارة المركبات.

    ثانيا: الاندفاع باتجاه منطقة البانوراما، ويبدو أن هناك ضغط على العاصمة دمشق، وخاصة من المجموعات التي قامت بها، وهي جزء من جبهة "النصرة" وجزء آخر من جيش الإسلام.

    القوات الحكومية السورية تستخدم مدافه الهاوتزر
    © Sputnik. Michael Alaeddin
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    ثالثا: قامت مجموعة من 13 طائرة بدون طيار بمحاولة الهجوم على قاعدتي حيميم الجوية وطرطوس البحرية، من أجل الضغط على الحليف الروسي، ومحاولة من أجل استنزاف سوريا.

    لكن كل هذه المحاولات بائت بالفشل أمام قوة الجيش السوري وحلفاءه الروس.ويتم التحضير جديا من قبل روسيا وسوريا وإيران  لإنجاح مؤتمر سوتشي وإنجاح الحوار السوري السوري لتسوية وحل  الأزمة في البلاد.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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