ما هدف الإستفزاز الإماراتي لدولة قطر؟

في شكوى ثانية ضد الإمارات أبلغت الحكومة القطرية الأمم المتحدة بأن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجال قطر الجوي أوائل الشهر الجاري، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي قالت فيهما إن طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومتجهة إلى مملكة البحرين قامت باختراق المجال الجوي لدولة قطر صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يناير/كانون الثاني 2018

وأوضحت المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الرسالتين المؤرختين بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني الجاري، أن طائرة النقل الجوي العسكرية مشيرة إلى أنها حلقت فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة قطر وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة.

واعتبرت قطر على لسان مندوبتها أن "تكرار هذه الحادثة النكراء واستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك سيادة دولة قطر وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".

وكانت الحكومة القطرية قد بعثت، يوم الـ4 من الشهر الجاري، رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي قالت فيهما إن طائرة إماراتية حربية خرقت المجال الجوي القطري في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحذرت قطر في الرسالتين، اللتين نشرتهما في وسائل الإعلام أمس الخميس 12 يناير/كانون الثاني ، الإمارات من تداعيات استمرار مثل هذه الحوادث، قائلة: "حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظا على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

يقول الإعلامي القطري صالح غريب في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، الانتهاك الإماراتي لأجواء قطر يشير إلى مدى الإستفزاز التي تقوم به الإمارات العربية المتحدة بعد فشلها في تأجيج المجتمع سواء في الداخل الخليجي أو في الخارج. نحن نعلم ما تنفقه الإمارت من أموال من أجل الإساءة لقطر، ولإظهارها على أنها الراعي الأول للإرهاب. ونلاحظ هذا الأمر في سعي الإمارات لإظهار ذلك في كل المحافل الدولية وخاصة الأوروبية منها والأميركية. لكن عندما فشلت في هذه الأمور بدأت في الإستفزار المباشر لجر قطر لأمر ما، ألا وهو التدخل العسكري الذي تحدث عنه سابقا أمير دولة الكويت عندما كان في الولايات المتحدة الأميركية قائلا: منعنا تدخلا عسكريا في دولة قطر منذ بداية الأزمة قبل سبعة أشهر. لذا فهذا العمل الإستفزازي للمرة الثانية الذي يحدث الان يشكل ضغطا إماراتيا على قطر من أجل أي تحرك يتيح للإمارت التدخل العسكري أو الإعتداء على قطر، لكن دولة قطر تعاملت بشكل راقي، وتوجهت للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحذير من ذلك، بالإضافة إلى أنها أوضحت بأنها سترد إذا ما تكرر مثل هذا الانتهاك ضدها.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي