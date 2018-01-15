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18:15 15 يناير/ كانون الثاني 2018
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    القيادة الفلسطينية ضاقت ذرعا بالمراوغة الأمريكية

    حول العالم
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    عماد الطفيلي
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    ضيوف الحلقة: القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، وأستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي.

    أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني، أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن تكون الولايات المتحدة وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

    واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة 28 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، أن القدس أزيحت عن الطاولة بـ"تغريدة" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية لا تأخذ تعليماتها من أحد وتقول كلمة "لا" لأي كان إذا كان الأمر يتعلق بمصير فلسطين وقضيتها، وأضاف: "قلنا لا لترمب ولن نقبل مشروعه، وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها.. وسنردّها"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لمن يقول له دافع عن وطنك.

    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    © AP Photo/ Mohamad Torokman
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    وأفاد بأن السلطة الفلسطينية ستواصل ملاحقة الكنيست الإسرائيلي في كافة المحافل الدولية، مطالبا بضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية حول القدس.

    وتابع: "إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو، ونحن سلطة من دون سلطة وتحت احتلال من دون كلفة ولن نقبل أن نبقى كذلك".

    وأكد التزام فلسطين بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان وعدم القيام بإجراءات أحادية.

    يقول  القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان خطابا عاما لم يحدد فيه خطوات جادة لمواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، وأيضا خطوات رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الذي قرر ضم الكتل الإستيطانية الكبرى والجدار ومدينة القدس، وأن يقفل الطريق أمام حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ، وأمام أي تسوية سياسية متوازنة.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY
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    كنا نتوقع من الرئيس عباس أن يرتقي في الخطاب إلى مستوى الحدث باتخاذ خطوات أساسية جوهرها: فتح الطريق أما م وحدة وطنية حقيقية،وأيضا  الإنسحاب من مسار أوسلو التفاوضي والأمني والإقتصادي، وسحب الإعتراف بدولة إسرائيل، وفتح الطريق أمام المقاومة الشعبية بكل أشكالها في الضفة الفلسطينية والقدس وفي قطاع غزة، والسعي الحثيث للإعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة والإنتساب الفوري للعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، وتقديم شكوى عاجلة لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY
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    بدوره يشير  أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي في حديث لإذاعتنا ، إلى أن من يعرف موقف الرئيس محمود عباس وطبيعة السلطة الوطنية الفلسطينية، يرى في خطاب الرئيس عباس أمرا إيجابيا إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق برفضه صفقة القرن، ورفض الخطة الأميركية وعدم التعامل معها، وفي الخطاب قول صريح لا لبس فيه: لا للخطة الأميركية ولا لأي خطة تنتقص من الثوابت الفلسطينية على الإطلاق، وأنا أرى بهذا الجانب، نظرا لإمكانيات والظروف التي تعيش فيها السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير، أن هذا الموقف موقف إيجابي.  بالتأكيد فيما يخص المقاومة الفلسطينية، ليس غريبا وخافيا أن موقف الرئيس محمود عباس مع المقاومة الشعبية لكن ضد النضال المسلح والعنيف، وهذه وجهة نظره ولا يخفيها على أحد، ويتناقض فيها مع القوى الأخرى وخاصة، الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية والمنظمات الأخرى. 

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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