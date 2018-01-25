تسجيل
19:30 25 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    حول العالم

    خبير سوري: واشنطن تعتمد على شهادات أعضاء في "جبهة النصرة" الإرهابية لفبركة الاتهامات ضد سوريا وروسيا

    حول العالم
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 0 0

    ضيفا الحلقة: المحلل السياسي التركي فايق بولط؛ والكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف

    الجيش السوري يكتسح معاقل النصرة ويتقدم في ريف ادلب
    © Sputnik. Morad Saeed
    الجيش السوري يبدأ بتصفية مجموعة جبهة "النصرة" في محافظة إدلب
    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، نفي موسكو مسؤوليتها، أو تورط القوات السورية في تنفيذ الهجوم المزعوم بالكيميائي في الغوطة.

    وذكرت الوزارة في تعليقها على تصريحات واشنطن حول "تورط" موسكو في الهجوم الكيميائي في سوريا، إن الولايات المتحدة شنت حربا دعائية واسعة النطاق على روسيا.

    وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: "وجه عدد من المسؤولين الأمريكيين في 23 يناير/ كانون الثاني، اتهامات كاذبة إلى روسيا وسوريا في محاولة لإلقاء اللوم على موسكو ودمشق بشأن الحوادث التي يستخدم فيها أسلحة كيميائية في النزاع السوري، حيث يشن هجوم دعائي هائل يهدف إلى تشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية في سوريا ".

    وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن "المبادرة الدولية لمنع مستخدمي السلاح الكيميائي من الإفلات من العقاب" التي دعت إليها الولايات المتحدة وفرنسا، تعتبر محاولة لاستبدال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

    أعربت أنقرة عن رفضها المبادرة الأمريكية بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية محاذية لحدودها والتوقف عن دعم الإرهاب لتفادي الاشتباك مع القوات التركية.

    وذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس 25 يناير، في حديث إلى صحيفة  تركية ، أن الثقة المتبادلة بين الدولتين تضررت و"لن يكون من المناسب بحث مسائل كهذه ما لم يتم استعادتها"، وذلك تعليقا على اقتراح نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بإقامة منطقة آمنة عرضها 30 كلم بغية التخفيف من حدة التوتر في منطقة عفرين.

    يقول الكاتب والباحث السياسي غسان يوسف في حديث لبرنامج"حول العالم" بشأن تصريحات واشنطن حول مزاعم تورط موسكو ودمشق في الهجوم الكيميائي في سوريا:

    الدولة السورية وافقت على تدمير المخزون الكيميائي لديها، وقامت السفن الأميركية بتدمير هذا المخزون، فالويات المتحدة شاركت بذلك بالدرجة الأولى، وصدر أيضا قرارا من مجلس الأمن يعترف بأن سوريا خالية من السلاح الكيماوي، لذا فهم يريدون أن يستخدموا من الكيميائي شماعة، ويعرفون أن الجماعات الإرهابية أغلبها قد استخدم هذه الأسلحة الكيميائية، كما وحصلت عليها من تركيا والسعودية، وحتى من المخازن التي استولى عليها الإرهابيون في حلب، وقد أعلمت الدولة السورية مجلس الأمن والجمعية العامة وحتى هذه الدول، بأن الإرهابيين قد استولوا على معمل لغاز الخردل في حلب. وعندما قام ترامب بضرب الجيش السوري في الشعيرات، وطالبت روسيا وسوريا بالتحقيق وإرسال محققين إلى مطار الشعيرات، ولحد الان لم يرسلوا أي محقق، سواء إلى مطار الشعيرات أو إلى منطقة خان شيخون التي قيل أنها قصفت بالكيميائي.

    واشنطن وحلفاؤها من الدول  تعتمد في وثائقها على شهادات أعضاء في جبهة "النصرة"الإرهابية أو "الخوذ البيضاء" التابعة لها، وهذا يدل على أن كل الوثائق التي يحصلون عليها هي من المنظمات الإرهابية، وهذا يؤكد على أن هذه الدول لا زالت تستثمر في الإرهاب ولا زالت تعتمد على المجموعات الإرهابية في حربها على الدولة السورية. 

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار سوريا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء تقدم مجموعة جديدة لأزياء المصمم الروسي فياتشيسلاف زايتسيف، في إطار مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان
    ملكة جمال تتارستان لعام 2018
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك