خبير سوري: أمريكا تختلق الذرائع ضد الدولة السورية لتمنع سقوط العصابات الإرهابية

© AP Photo/ Sergei Grits السفير الأمريكي: أميركا لم تتلق حتى الآن دعوة لحضور اللقاء القادم حول سوريا في أستانا

أكدت وزارة الخارجية السورية أن العملية العسكرية التركية في شمال البلاد "عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لأحكام الميثاق" الخاص بالأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة في رسالة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن "النظام التركي يواصل الترويج لأكاذيبه التي لم تعد تقنع أحدا ويحاول تبرير اعتداءاته العسكرية على الجمهورية العربية السورية بالاستناد إلى مفهوم الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الميثاق وذلك على غرار ما قام به ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتبرير جرائمه المروعة التي ارتكبها في سوريا ضد المدنيين الأبرياء".

وتابعت أن دمشق تعتبر "وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس".

من جهة أخرى، اعتبر مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن لدمشق بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى شيطنة الرئيس السوري بشار الأسد، ولزرع لغم مدمر في عملية التسوية السياسية في سوريا.

يقول الخبير العسكري العميد الدكتور علي مقصود في حديث لبرنامج" حول العالم" بهذا الصدد:

في الحقيقة الإتهام الأميركي يعكس هزيمة الولايات المتحدة وسقوط مشروعها في سوريا، وأيضا تآكل هذا المكانة الأميركية وتآكل تفوق القوة العسكرية الأميركية، وكل هذا التراجع بهيبة ومكانة أميركا مصدره الميدان السوري،عبر هذا التحالف الروسي والسوري والإيراني وفصائل المقاومة، ولذلك الولايات المتحدة التي اعتادت على اختلاق الذرائع لبقاء وجودها سواء في سوريا أو في العراق. حاليا لم يعد هناك بعد هزيمة داعش وايضا بعد سقوط مشروع تعويم جبهة النصرة في إدلب والسيطرة على قاعدة أبو الضهور، لم يعد أمام أميركا خاصة بعد أن هزمت جبهة النصرة في الغوطة الغربية واستسلمت، وهكذا حاليا الوضع في الغوطة الشرقية، وعندما يقولون أن هناك استخدام للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، يريدون أن يضعوا هذه الخطوط الحمر والفيتوات بعد فشلهم وعدم تمكن هذه العصابات المسلحة من مواجهة الجيش السوري وهو يتقدم ليحسم هذه المنطقة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي