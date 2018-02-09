خبير عسكري: الولايات المتحدة تنفذ مسار العدوان الكامل على الجيش العربي السوري وحلفائه

وقال نيبينزيا، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الخميس 8 فبراير/شباط الجاري بعد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول سوريا: "طلبت منهم خلال الاجتماع أن يتذكروا أن وجودهم في سوريا غير قانوني عمليا، ولم يدعوهم أحد إلى هناك، ويصرون دائما على أنهم يحاربون هناك الإرهاب الدولي، لكننا نرى أنهم يخرجون عن هذه النطاق.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه حذر قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، من أن "التصدي لهؤلاء الذين يحاربون حقا الإرهاب الدولي من الجانب السوري يمثل جريمة".
يقول الخبير العسكري الإستراتيجي العميد هيثم حسون في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:
تنفذ الولايات المتحدة الأميركية من خلال عدوانها الجديد، مسارا كانت قد بدأته منذ بداية دخولها إلى الأراضي السورية، وهو مسار العدوان الكامل على الجيش العربي السوري وحلفاءه، الإعتداء على سيادة الدولة السورية، هذا العدوان ياتي في سياق تقديم الدعم للعصابات الإرهابية في تلك المنطقة، التي تسمى قوات سوريا الديموقراطية التي تم ضم بعض الفارين من داعش إلى قوامها لتصبح قوات جديدة في تلك المنطقة،تعمل لخدمة المصالح الأميركية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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