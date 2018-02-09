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15:46 09 فبراير/ شباط 2018
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    خبير عسكري: الولايات المتحدة تنفذ مسار العدوان الكامل على الجيش العربي السوري وحلفائه

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    عماد الطفيلي
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    ضيفا الحلقة: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون، والباحث والمحلل الاستراتيجي الدكتور أسامة دنورة

    مناورات عسكرية باستخدام منظومة الدفاع الجوي إس-400 في لينينغرادسكايا أوبلست، روسيا
    © Sputnik. Alexander Galperin
    مجلة تكشف وسائل الولايات المتحدة لمواجهة الدفاع الجوي الروسي
    قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا،  بأن وجود الولايات المتحدة  العسكري في سوريا غير قانوني، مشيرا إلى أن مهاجمة القوات التي تحارب الإرهابيين هناك جريمة.

    وقال نيبينزيا، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الخميس 8 فبراير/شباط الجاري  بعد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول سوريا: "طلبت منهم خلال الاجتماع أن يتذكروا أن وجودهم في سوريا غير قانوني عمليا، ولم يدعوهم أحد إلى هناك، ويصرون دائما على أنهم يحاربون هناك الإرهاب الدولي، لكننا نرى  أنهم يخرجون عن هذه النطاق.

    وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه حذر قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، من أن "التصدي لهؤلاء الذين يحاربون حقا الإرهاب الدولي من الجانب السوري يمثل جريمة".

    هيذر ناورت
    © AP Photo/ Alex Brandon
    الخارجية الأمريكية: لا نخطط لتقسيم سوريا وهدفنا الوحيد محاربة "داعش"
    وكانت وزارة الدفاع الروسية  قد أعلنت أن الطيران الأمريكي قصف قوات موالية للجيش السوري أثناء قيامها بعملية ضد داعش في محافظة دير الزور مؤكدة أن الهدف الحقيقي من الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي على أراضي سوريا ليس لمحاربة تنظيم "داعش"، بل للاستيلاء والسيطرة على الثروات الاقتصادية.

    يقول الخبير العسكري الإستراتيجي العميد هيثم حسون في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

    تنفذ الولايات المتحدة الأميركية من خلال عدوانها الجديد، مسارا كانت قد بدأته منذ بداية دخولها إلى الأراضي السورية، وهو مسار العدوان الكامل على الجيش العربي السوري وحلفاءه، الإعتداء على سيادة الدولة السورية، هذا العدوان ياتي في سياق تقديم الدعم للعصابات الإرهابية في تلك المنطقة، التي تسمى قوات سوريا الديموقراطية التي تم ضم بعض الفارين من داعش إلى قوامها لتصبح قوات جديدة في تلك المنطقة،تعمل لخدمة المصالح الأميركية.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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