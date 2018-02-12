قيادي يمني: نرحب بأية دعوة للحوار بين الأطراف السياسية اليمنية في أية دولة

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، المنتهية ولايته، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن خليفته في المنصب سيقوم بالتحضير لجولة جديدة من المفاوضات اليمنية، تستضيفها سلطنة عمان.

© Sputnik. Hani Mohammed بعد أنباء الوساطة المصرية... تفاصيل الخطة السعودية الجديدة في اليمن

وأشار ولد الشيخ، في حديثه لوكالة الأنباء العمانية، يوم الجمعة الماضي ، إلى أن المشاورات المزمعة بين جماعة "أنصار الله" و"حزب المؤتمر الشعبي العام"، ستركز على الحل السلمي والسياسي بين الأطراف، وضرورة تقديم تنازلات من الطرفين، من أجل تسوية سلمية.

ودعا الشعب اليمني وكافة الأطراف السياسية، لقبول الحل السلمي والعودة إلى طاولة المباحثات.

وثمّن ولد الشيخ الجهود التي تبذلها مسقط من أجل إنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة للصراع، وقال: "خلال فترة عملي كمبعوث للأمم المتحدة، طوال السنوات الثلاث الماضية، لمست دور السلطنة المهم والمعتدل في المنطقة".

من جهة أخرى، صادفت أمس الأحد الذكرى السابعة لثورة 11 فبراير التي أدت إلى تنحي الرئيسِ الراحل علي عبد الله صالح عن الحكم.ولا تزال البلاد تعاني من جراء ذلك انقسامات أسفرت عن اندلاع مواجهات عسكرية لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

يقول القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي في حديث لبرنامج "حول العالم" بشأن دعوة الأمم المتحدة لمفاوضات يمينة في سلطنة عمان:

الحوار بين "أنصار الله" وحزب المؤتمر يجري في صنعاء، وهو مستمر ولا ينقطع، ونحن وحزب المؤتمر نعتبر طرفا واحدا ولا حاجة لنا لنجري حوارا بيننا في دولة أخرى، فهذا الحوار موجود، ونحن في خندق واحد في مواجهة العدوان،ولكن لا بأس أن يكون هناك حوار بين كل الأطراف والمكونات السياسية في مسقط أو غيرها من الدول، لكن نحن قد يأسنا من نجاح ولد الشيخ في إجراء أي حوار، ونأمل أن يتمكن المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن من أن يمثل الأمم المتحدة بشكل صحيح، وأن تعبر مواقفه عن مواقف الأمم المتحدة، التي ينبغي أن تكون حيادية، وأن يكون دورها فقط في المساعي الحميدة للتوفيق بين المكونات السياسية اليمنية، وأن لا يتحول إلى طرف يطرح مشاريع لصالح طرف من أجل فرضها على الطرف الاخر، لإن قوة الأمم المتحدة تتمثل في الحفاظ على الحياد.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي