تسجيل
18:39 16 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    حول العالم

    سياسي كردي: كلنا سوريون ويجمعنا العنوان الرئيسي: سوريا فوق الجميع

    حول العالم
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 10

    ضيفا الحلقة: الخبير العسكري السوري العميد الدكتور علي مقصود؛ والناشط السياسي الكردي د. فيصل خلف

    قوات تركية في عفرين السورية
    © REUTERS/ STRINGER
    مسؤول تركي: اقترحنا على تيلرسون أن تتمركز قوات تركية وأمريكية في منبج السورية
    اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالسعي للتواجد العسكري في سوريا إلى الأبد عبر تأسيس شبه دولة بالارتكاز على الأكراد.

    وقال لافروف في حديث لقناة  "يورونيوز"، إن "القناصة الأمريكيون، والوحدات الخاصة الأخرى موجودة على الأراضي السورية بشكل لا شرعي، ودون تلقي أي دعوة رسمية من دمشق، أو تخويل من مجلس الأمن الدولي التابع بذلك".

    وأضاف: "لا شك في أن للولايات المتحدة استراتيجيا معينة، أعتقد أنها تتلخص في رغبة الإبقاء على عسكريها في سوريا إلى الأبد، كما هو الحال الآن في العراق وأفغانستان، في انتهاك لكافة الوعود التي قطعتها في السابق".

    فيما أفاد مصدر تركي مسؤول بأن أنقرة اقترحت على واشنطن تمركز قوات تركية وأمريكية في منبج وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية لشرق الفرات بسوريا، مؤكدا أن واشنطن أخذت المقترح بعين الاعتبار.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التركي قوله إن الاقتراح قد تم عرضه أمس أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى أنقرة وإن الجانب الأمريكي أخذه بالحسبان، دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.

    وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أطلع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في اجتماع مغلق دام ثلاث ساعات الخميس، على أولويات بلاده في المنطقة "بكل وضوح"، وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي وصف تلك المحادثات بـ"الإيجابية والصريحة".

    من جهة أخرى تفيد وسائل إعلام عربية ، أن الإجراءات التنفيذية لدخول الجيش السوري إلى مدينة عفرين  بدأت إلا أن التوقيت لم يتم تحديده بعد بانتظار الإجراءات التنفيذية واللوجستية، ويشير إلى أنه لا شروط لدخول الجيش السوري عفرين ولا سيما لجهة تسليم وحدات الحماية الكردية السلاح.

     يقول الخبير العسكري العميد الدكتور علي مقصود في حديث لبرنامج "حول العالم"

    بشأن دخول الجيش السوري إلى مدينة عفرين، أنا أؤكد بأن هذا الدخول أصبح ضرورة ومصلحة تركية قبل أن يكون مطلبا كرديا، فأمريكا التي نصبت هذا الفخ لتركيا، لتحقيق أهدافها على كل المستويات،إن كان لجهة دق الأسفين بين الأكراد وروسيا باعتبار أن عفرين هي منطقة نفوذ وحضور روسي فيها، وبنفس الوقت لتؤجج صراعا تركيا من جهة مع الأكراد، ومن جهة ثانية بين سوريا والأكراد وحلفاءها في هذه المنطقة. لقد سقطت كل هذه السيناريوهات وباءت بالفشل. بعد أن اتضح أن روسيا هي التي أصبحت تملك وتمسك بمفاتيح المنطقة، وأصبحت أمريكا وحلفاءها على هامش هذه المنطقة. طبعا ،الجيش السوري سيدخا إلى عفرين  برعاية روسية وبتوافق بين الجميع.

    من جهته يقول الناشط السياسي الكردي فيصل خلف لإذاعتنا أن الجيش السوري مرحب به في كل المناطق السورية وليس في عفرين وحدها ويجب أن يقوم بواجبه الوطني ، و أن تكون كل المنطقة الحدودية مع تركيا تحت سيطرته وحمايته، ومهما اختلفنا في التوجهات السياسية فكلنا سوريين ويجمعنا العنوان الرئيسي: سوريا فوق الجميع!

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار سوريا اليوم, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة فنزويلا للمصور رونالدو شيميدت، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    المرشحون لجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك